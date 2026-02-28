الأردن: الأصوات في سماء المملكة ناجمة عن طلعات اعتيادية لسلاح الجو

- أكد مصدر عسكري أردني أن الأصوات في سماء المملكة تعود لطائرات سلاح الجو الملكي، تنفذ طلعات اعتيادية لحماية الأجواء من الاختراقات والنشاطات غير المشروعة، داعياً لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. - جاء التصريح الأردني بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، حيث سُمعت انفجارات في طهران وقم، وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي عن هجوم "استباقي". - الرئيس الأميركي ترامب أكد بدء عمليات قتالية واسعة في إيران لتدمير الأسلحة الباليستية ومنع حصولها على سلاح نووي، محذراً الحرس الثوري من المواجهة.

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية.

وأوضح المصدر أن" هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية تواصل القيام بواجبها الوطني في حماية سماء المملكة وصون سيادتها بكفاءة واقتدار"، داعياً المواطنين إلى عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ويأتي تصريح القوات المسلحة الأردنية عقب بدء هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران صباح اليوم السبت، حيث سُمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، وتصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي، كذلك هزت انفجارات كبيرة مدينة قم.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن شن هجوم "استباقي" على إيران، قبل أن يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة "تروث سوشيال"، قائلاً إن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران، مشيراً إلى أنها ستدمر الأسلحة الباليستية الإيرانية ولن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي. وأضاف، موجهاً حديثه إلى الحرس الثوري الإيراني: "ألقوا أسلحتكم وإلا فستواجهون الموت".