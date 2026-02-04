الآلاف يتظاهرون في فنزويلا للمطالبة بعودة مادورو

- تظاهر آلاف الأشخاص في كراكاس للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اختطفته إدارة ترامب بهجوم عسكري. المتظاهرون، معظمهم من موظفي القطاع العام، رفعوا صور مادورو وزوجته المعتقلة معه. - نظمت السلطات التظاهرة في وسط كراكاس، حيث ارتدى النشطاء اللون الأحمر ورفعوا الأعلام. عبّر المتظاهرون عن ارتباكهم وغضبهم، مؤكدين دعمهم للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. - تعهدت رودريغيز بإصلاحات قضائية وإصدار عفو عام، بينما تناولت رئيسة البعثة الأميركية الجديدة المرحلة الانتقالية بعد خطف مادورو.

تظاهر آلاف الأشخاص في كراكاس، الثلاثاء، للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اختطفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهجوم عسكري خاطف على البلد اللاتيني.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن معظم المتظاهرين من موظفي القطاع العام، ساروا في العاصمة الفنزويلية وهم يهتفون "فنزويلا بحاجة إلى نيكولاس". ورفع بعضهم صور مادورو وزوجته سيليا فلوريس التي اعتقلت معه.

التظاهرة نظمتها السلطات، وجرت في وسط العاصمة كراكاس، وقد ارتدى نشطاء كثر اللون الأحمر، ورفعوا الأعلام بكثافة. وقال موظف البلدية خوسيه بيردومو، البالغ 58 عاماً: "نشعر بارتباك وحزن وغضب"، وأشار إلى أن اعتقال مادورو "يدفعنا للنزول إلى الشارع. بعد الغضب، بعد اليأس، بعد عدم اليقين، يبقى الأمل في الشارع، في النضال، وسيتعين عليهم عاجلاً أم آجلاً إطلاق سراح رئيسنا"، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.

وبعد ضغوط أميركية، تعهّدت رودريغيز بإصدار عفو عام، وإغلاق سجن هيليكويد، وإطلاق إصلاحات قضائية. وقد أطلقت سراح مئات المعتقلين السياسيين، ودفعت باتجاه تعديل قانون المحروقات بشكل يفتح الصناعة النفطية أمام القطاع الخاص.

وقالت رئيسة البعثة الدبلوماسية الأميركية الجديدة في فنزويلا، لورا دوغو، الثلاثاء، إنها تناولت في اجتماع عقدته، يوم الاثنين، مع رودريغيز، مسألة المرحلة الانتقالية بعد خطف مادورو. وكتبت دوغو التي وصلت إلى كراكاس، السبت، على منصة إكس، "لقد التقيت (الرئيسة الفنزويلية بالوكالة) ديلسي رودريغيز و(رئيس البرلمان) خورخي رودريغيز لأؤكد مجدداً المراحل الثلاث التي اقترحها (وزير الخارجية الأميركي ماركو) روبيو لفنزويلا: الاستقرار، والتعافي الاقتصادي، والمصالحة والمرحلة الانتقالية".

(فرانس برس، العربي الجديد)