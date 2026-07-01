اكتمال أعضاء مجلس الشعب السوري: اللائحة الكاملة للنواب المعيّنين

- تم تعيين 70 عضواً في الثلث المكمّل لمجلس الشعب السوري بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2026، ليكتمل تشكيل المجلس بـ210 أعضاء، بما في ذلك شخصيات من المعارضة السورية السابقة. - الأعضاء المعيّنون تم توزيعهم جغرافياً على المحافظات السورية، مع تمثيل 55 رجلاً و15 امرأة، ودعا الأحمد لعقد الجلسة الأولى في 6 يوليو/تموز 2026 لتعزيز التمثيل الوطني. - ولاية المجلس ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد، مع التركيز على إعادة النظر في المراسيم السابقة وإصدار قوانين جديدة، واختيار الأعضاء استند إلى الكفاءات لتعزيز الخبرات داخل المجلس.

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء الثلث المكمّل لمجلس الشعب، والبالغ عددهم 70 عضواً، وذلك بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2026، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس المؤلف من 210 أعضاء، بينهم 140 نائباً جرى انتخابهم سابقاً عن المحافظات السورية، و70 عضواً عيّنهم رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.

وتضم قائمة الثلث المكمّل عدداً من الشخصيات التي شغلت سابقاً مواقع قيادية أو كانت أعضاءً في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، من بينهم الرئيسان السابقان للائتلاف، أنس العبدة وبدر جاموس، إلى جانب الرئيس السابق لتيار الغد السوري أحمد الجربا، الذي سبق أن شارك في أطر المعارضة السورية، فضلاً عن منذر أحمد سراس، الذي كان أيضاً عضواً في الائتلاف الوطني. ويعكس حضور هذه الأسماء استمرار مشاركة شخصيات من المعارضة السورية السابقة في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

اللائحة الكاملة للأعضاء المعيّنين

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حيث تلا الأحمد المرسوم الرئاسي المتضمن أسماء الأعضاء المعيّنين، وهم: أسماء فرحان السباعي، أنس محمد العبدة، أيمن محمد الشقيري، أحمد عمر زيدان، أحمد قدور العفدل، أحمد نواف الجربا، إسراء زهير المشهور، بدر محيي الدين جاموس، حسام الدين محمد زكريا ططري، حسام الدين محمد ماجد رزمة، حسن إبراهيم دغيم، حسن محمد سليم صوفان، حسين عبد الرحمن العلي، حسين محمد عساف، حمزة جاسم قبلان، حمود إبراهيم الحمود، حنان إبراهيم البلخي، خلدون جمال الأحمد، خليل دردة العبد الله، دعوة عبد الحميد الأحدب، رامي شاهر الصالح، روزينا عامر اللاذقاني، سعود فيصل النجرس، سمية مراد مراد، سميرة أيمن الوتار، سهيل حبيب الفاضل، صبح عقلة البداح، عائشة محمد فهد الدبس، عبد الحميد عكيل العواك، عبد الرحمن مجحم مصطفى، كبرييل موشي كورية، لارا فتحي قديد، ليث وحيد البلعوس، مؤيد هايل القبلاوي، مادونا سهيل بشارة، ماهر عبد الوهاب علوش، محمد إبراهيم الزعبي، محمد إبراهيم حاج عثمان، محمد زياد الرباط، محمد سعيد عبد القادر الحسو، محمد علي محمد ياسين، محمد نايف بلعاص، محمد ياسر دلوان، محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد، محمد موسى الطريحة، مرفت محمد صبحي توتو، مصطفى عبد الرحمن عبدي، مصطفى يحيى عكوش، مصعب خليل شيخ جدعان الهفل، مضر وفيق حمدان، منذر أحمد سراس، مهرب محمد الحمود، ناصر محمد خير الحريري، نجوى بهجت قصاص، نوار إلياس نجمة، هدى عبد الباسط أتاسي، هيثم يوسف المعسعس، وديع محمد حاج حمود، ياسر سليمان منصور، ويحيى محمد عماد إبراهيم.

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وجاء توزيع أعضاء الثلث المكمّل بواقع خمسة أعضاء من محافظة إدلب، وسبعة من الحسكة، وثلاثة من الرقة، واثنين من القنيطرة، وأربعة من اللاذقية، و14 من حلب، وخمسة من حماة، وستة من حمص، وأربعة من درعا، وخمسة من دمشق، وستة من دير الزور، وخمسة من ريف دمشق، وعضوين من طرطوس، وعضوين من السويداء. كما يبلغ عدد الرجال ضمن القائمة 55 عضواً، مقابل 15 امرأة. وفي ختام المؤتمر، دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب إلى عقد جلسته الأولى يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 يوليو/تموز 2026، بصفته رئيساً للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إيذاناً ببدء أعمال المجلس الجديد.

وخلال كلمته، قال الأحمد إن الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس يمثل "محطة وطنية جديدة من مسيرة بناء الدولة السورية"، موضحاً أن المجلس يضم أعضاءً نالوا ثقة المواطنين عبر الانتخابات، إلى جانب أعضاء شرّفهم رئيس الجمهورية بالتعيين وفق الصلاحيات الدستورية، بما يعزز التمثيل الوطني، ويثري عمل المجلس بخبرات متنوعة وكفاءات مشهود لها.

وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر، أوضح الأحمد أن مدة ولاية مجلس الشعب الجديد ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد، لافتاً إلى أن المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة، وأن هناك مجموعة من القوانين التي ينتظر الجميع صدورها خلال المرحلة المقبلة. كما شدد على أن "المكون الكردي مكون أصيل نعتز به"، مؤكداً أن اختيار أعضاء الثلث المكمّل لم يستند إلى مبدأ المحاصصة، وإنما إلى الكفاءات والقامات الوطنية. من جهته، قال الأمين العام لمجلس الشعب، محمد حمزة شموط، إن الثلث المكمّل يضم 23 من الأعيان و47 من أصحاب الكفاءات، بينهم 12 من حملة درجة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في إطار السعي إلى تعزيز الخبرات داخل المؤسسة التشريعية.

ويستند تشكيل المجلس إلى أحكام الإعلان الدستوري التي منحت رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، أي 70 عضواً من أصل 210 مقاعد، فيما جرى استكمال بقية المقاعد عبر انتخاب 140 نائباً عن المحافظات السورية. ولم تشمل العملية الانتخابية محافظة السويداء بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون إجرائها فيها، وفق ما أُعلن رسمياً، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس الشعب، تمهيداً لانعقاد جلسته الأولى الأسبوع المقبل.