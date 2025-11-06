اكتشاف رفات بشري مجهول الهوية في ريف دمشق

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، عن اكتشاف رفات بشري مجهول الهوية في منطقة الغزلانية بالغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق جنوبي سورية، حيث كانت الفرق المتخصصة استجابت لبلاغ عن وجود الرفات المكشوف في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وأجرى فريق إزالة مخلفات الحرب في المنظمة مسحاً للموقع قبل بدء فريق البحث العمل ضمن المنطقة للتأكد من خلوها من الألغام والذخائر غير المنفجرة. ويعود الرفات، وفق البيان الصادر عن المنظمة، لأكثر من خمسة أشخاص مجهولي الهوية، بحسب المعطيات الأولية، حيث جرى العمل وفق البروتوكولات الخاصة بالتوثيق وجمع الرفات.

وأهابت المنظمة في بيانها بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، مؤكدة ضرورة إبلاغ مراكزها أو الجهات المختصة عند العثور على رفات بشري أو مقابر جماعية، مشددة على أن "أي تدخل غير مختص يُلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تعد أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم وتعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري".

ووفق ما أعلنت المنظمة، فإنها حالة الاستجابة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، حيث أعلنت أمس الأربعاء عن الاستجابة للعثور على رفات لشخص في مبنى مهجور يعرف باسم "البرج" في مدينة درعا جنوب سورية.

وقالت زينة شهلا، المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين، لـ"العربي الجديد" إن عملية تحديد هوية الرفات "تستغرق وقتاً طويلاً بطبيعتها، نظراً لتعدد الإجراءات التقنية والقانونية التي ترافقها"، وأضافت أن "العمل يبدأ من التحفظ على موقع المقبرة أو أماكن العثور على الرفات، وضمان حفظه أصولاً ونقله إلى المراكز المتخصصة، حيث يُعمل على دراسة البقايا العظمية لتحديد بعض الخصائص الأولية مثل العمر والجنس والطول".

وأضافت أن "وجود الملابس على الرفات أو غيابها يمكن أن يقدم مؤشرات مهمة، إذ قد يدل في بعض الحالات على أن الضحايا قتلوا وهم عراة، وهو ما يتطلب تحقيقات موسعة لفهم السياق والملابسات". وأشارت شهلا إلى أن "شهادات الأهالي تفيد أحيانا بوجود حواجز تابعة لجيش النظام السابق في المناطق التي يُكتشف فيها هذا الرفات، ما يرجح أن بعض الضحايا اختفوا على تلك الحواجز أو أعدموا ميدانياً في المواقع ذاتها"، وأكدت على "أهمية عدم العبث بالمواقع التي يعثر فيها على الرفات، وترك مهمة الحماية والتحفظ للهيئات المختصة"، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للمفقودين تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والطب الشرعي ضمن الإمكانات المتوفرة حاليا في البلاد.