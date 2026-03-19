- أكد محمد مخبر على أهمية الحرب الأخيرة كنقطة تحول في موقع إيران الإقليمي، مشيراً إلى ضرورة إعادة تعريف إدارة مضيق هرمز، واستغلاله كأداة ضغط لتعزيز القوة الإقليمية والدولية لإيران. - اقترح مشرّعون إيرانيون فرض رسوم على السفن المارة بمضيق هرمز، بهدف استغلاله كممر آمن للطاقة والأمن الغذائي، بينما انتقد عباس عراقجي السياسات الإسرائيلية والأميركية وتأثيرها المالي. - انتقد عراقجي موقف الرئيس الفرنسي من الحرب، مشيراً إلى الهجمات على البنى التحتية الإيرانية كوسيلة لزعزعة الاستقرار، وأعلن الحرس الثوري عن اعتراض أهداف جوية معادية.

قال النائب الأول للرئيس الإيراني السابق محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، اليوم الخميس، إن الحرب الأخيرة "تمثل نقطة تحول في موقع إيران الإقليمي"، معتبراً أن نتائجها "يجب أن تشمل نظام تعريف جديد لإدارة مضيق هرمز".

وأوضح مخبر أن الغرب "كان يفرض على إيران العقوبات والقيود" في السابق، لكنه أشار إلى أنه بعد انتهاء الحرب الجارية، يمكن لإيران بحسب تعبيره الانتقال من موقع الدولة الخاضعة للعقوبات إلى "موقع قوة" على المستويين، الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز يمنح إيران أوراق ضغط مؤثرة، معتبراً أن بلاده "قادرة، في حال إقرار نظام جديد للمضيق، على استخدام هذا الموقع للتأثير بحركة الملاحة، ومنع عبور سفن دول بعينها". وتابع قائلاً إن "إحدى النتائج الأساسية لهذه الحرب ينبغي أن تكون وضع إطار جديد لإدارة مضيق هرمز".

وفي السياق، اقترح مشرّعون إيرانيون خطة لفرض رسوم وضرائب على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن النائبة عن طهران سمية رفيعي قولها: "نحن في البرلمان نسعى إلى وضع خطة تدفع بموجبها الدول رسوم عبور وضرائب للجمهورية الإسلامية إذا استُخدم مضيق هرمز ممراً آمناً للعبور والطاقة والأمن الغذائي".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على المواطنين الأميركيين تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه في الكونغرس مسؤولية ما وصفه بـ"الكلفة المالية الباهظة" التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الأميركي. وأشار عراقجي إلى أن ثلاثة أسابيع فقط مضت على ما وصفه بـ"الحرب التي فُرضت على الشعبين، الإيراني والأميركي"، معتبراً أن الأعباء المالية المترتبة عليها بدأت بالظهور.

وأضاف أن مبلغ 200 مليار دولار لا يمثل سوى "قمة جبل الجليد" من التكاليف، محذّراً من أن ما سماه "الضريبة لأجل إسرائيل" قد تصل إلى تريليونات الدولارات وتوشك على أن تُحمَّل للاقتصاد الأميركي. وختم بالقول إن المواطنين الأميركيين العاديين ينبغي أن يطالبوا بمساءلة نتنياهو وحلفائه السياسيين عن هذه التبعات الاقتصادية.

وفي منشور آخر، انتقد وزير الخارجية الإيراني على "إكس"، موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحرب الجارية، واصفاً إياه بـ"الصمت المتعمّد". وقال عراقجي إن ماكرون "لم ينطق بكلمة واحدة" لإدانة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مضيفاً أن الرئيس الفرنسي لزم الصمت عندما استهدفت إسرائيل خزانات الوقود في طهران في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أدى حسب قوله إلى تعرّض ملايين المواطنين لمواد سامة.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "التعبير عن القلق" الذي أبداه ماكرون لم يصدر عقب الهجوم على المنشآت الغازية الإيرانية، بل جاء بعد ما وصفه بالردّ الإيراني، معتبراً أن هذا الموقف "مثير للأسف". وأفادت الخارجية الإيرانية، اليوم، بأن عراقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا ومصر وباكستان لبحث آخر التطورات في المنطقة على خلفية الحرب الجارية.

وقال عراقجي إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على البنى التحتية الإيرانية "خطوة في سياق تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار الإقليمي"، داعياً إلى "ضرورة اليقظة والتنسيق بين دول المنطقة تجاه هذه التهديدات". وأشار عراقجي إلى "التداعيات الخطيرة" لما وصفه بأنه "السلوك الإرهابي الأميركي الإسرائيلي المتهور"، مؤكداً أن بلاده "لن تدخر أي جهد في الدفاع عن سيادتها الوطنية وأمن مواطنيها".

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي "تمكنت الليلة الماضية من رصد عدة أهداف جوية واعتراضها وتدميرها قبل تنفيذ مهامها". وذكر البيان أن طائرة مسيّرة من طراز "أربيتر" أُسقِطَت في أجواء طهران، كذلك اعتُرِضَت طائرة مسيّرة متطورة من طراز "هيرون" في أجواء نظرأباد بمحافظة البرز غرب العاصمة، مشيراً إلى أن الطائرتين كانتا مسلحتين. وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت أيضاً صاروخ كروز في منطقة كوهين بمحافظة قزوين غربي طهران.