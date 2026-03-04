اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

- شهدت محافظات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت الخليل، رام الله، جنين، نابلس، وطوباس، مع اعتقال العديد من الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. - في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين وداهمت منازل، بينما في رام الله اعتقلت طفلاً وداهمت أحياء. في نابلس، اعتقلت ستة فلسطينيين وداهمت مخيمات، مما أدى إلى إصابات. - في بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال فلسطينياً بإخلاء منزله واعتقلت شقيقين، بينما أغلقت مداخل بلدات في سلفيت. أعلنت منظمة البيدر عن اعتداءات متزايدة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

شهدت مناطق عدة في محافظات الضفة الغربية اقتحامات ومداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء والليلة الماضية، في وقت تتواصل فيه إجراءات الإغلاق وتشديد الحواجز لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومنع إقامة الصلوات فيهما منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وسط تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة واعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم المسن حاتم قفيشة والصحافي مصعب قفيشة، إضافة إلى شاب من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وآخر من بلدة صوريف شمالي الخليل، وثالث من بلدة يطا جنوب الخليل، وثلاثة شبان من بلدة إذنا غرب الخليل، وذلك عقب الاعتداء عليهم. كما دَهَمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عدداً من المنازل، وأخضعت أصحابها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل علي الديك (16 عاماً) من قرية كفر نعمة غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحمت صباح اليوم، رفقة مدرعة، أحياء عدة من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، وانتشرت في شوارعها. واعتقلت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، شاباً من قرية المغير شمال شرق رام الله بعد الاعتداء عليه بالضرب ومصادرة مركبته.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس قروي المغير، مرزوق أبو نعيم، لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال أطلقت صباح اليوم الأربعاء قنابل غاز مسيل للدموع على رعاة الأغنام في الجهة الغربية للقرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة برفقة مدرعات "إيتان"، ونشرت فرق المشاة في أحيائها، ودهمت عدة منازل بينها منزل الشهيد خضر عدنان، وفتشتها، وحطمت محتوياتها. كما اقتحمت قرية بيت قاد شرق جنين وبلدة برطعة جنوب غرب جنين، ودهمت حيي واد عز الدين وجبل أبو ظهير في مدينة جنين. وأغلقت مساء الثلاثاء مداخل شوارع فرعية في بلدة يعبد جنوب جنين، مع مداهمة عدد من المنازل.

كذلك الأمر في قرية تلفيت جنوب نابلس شمالي الضفة حيث اعتقلت ستة فلسطينيين بعد دهم عشرات المنازل، كما اعتقلت شاباً من قرية الباذان شمال نابلس، وآخر من قرية تل جنوب غرب نابلس، وثالثاً من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وشاباً آخر من حي المخفية في مدينة نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (20 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، وطفل (11 عاماً) بالرصاص الحي في اليد، خلال اقتحام مخيم عسكر القديم، ونقلتهما إلى المستشفى. كما تعاملت الطواقم مع إصابتي شابين (32 و21 عاماً) جراء الاعتداء عليهما بالضرب. وأشارت مصادر محلية إلى إصابة مسنّة في السبعين من عمرها برضوض بعد الاعتداء عليها في مخيم عسكر الجديد.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة ومن بلدة طمون جنوب طوباس، وأجبرت أصحاب أحد المنازل على إخلائه وحولته إلى ثكنة عسكرية. وأعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، أحمد الأسعد، تعطيل دوام المؤسسات الرسمية والأهلية بسبب الاقتحام المتواصل، مع استمرار عمل لجان الطوارئ والقطاع الصحي.

وفي بيت لحم جنوبي الضفة، أخطرت قوات الاحتلال فلسطينياً بإخلاء منزله في بلدة الخضر جنوباً لتحويله إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت فادي إبراهيم محمود شكارنة وشقيقه محمد من بلدة نحالين غرباً. وكانت قد استولت مساء الثلاثاء على شقة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وحولتها إلى ثكنة عسكرية ونشرت قناصة على سطح البناية، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام نحالين في بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قراوة بني حسان وبديا غرب سلفيت شمالي الضفة، ودهمت منازل، وأجرت تحقيقات ميدانية من دون تسجيل اعتقالات، قبل أن تغلق مداخل بديا بالسواتر الترابية.

كما اعتقلت، أمس الثلاثاء، خمسة فلسطينيين من منطقة خلة الفرا في بلدة يطا جنوب الخليل، وثلاثة فلسطينيين من تجمع أبو الحلو البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة وسط الضفة. ودهمت صيدلية في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وأغلقتها، ومنعت العاملين من الدخول أو الخروج. وفي سياق آخر، أفادت بلدية سلواد، شرق رام الله، بصدور قرار عسكري بقطع أشجار زيتون على مساحة مئات الدونمات في مناطق عيون الحرامية ووادي البلاط ووادي الزيتون.

من جهته، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن شرطة الاحتلال اقتحمت تجمع شكاره البدوي شرقي دوما جنوب نابلس وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة وطردت المتضامنين، ما أتاح للمستوطنين مهاجمة التجمع، كما صادرت مركبة من داخله. وفي تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أعلن رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1965 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة، خلال فبراير/ شباط الماضي، بينها 1454 اعتداء نفذها جيش الاحتلال و511 اعتداء نفذها مستوطنون، تركزت في محافظات الخليل ونابلس ورام الله والبيرة والقدس المحتلة.