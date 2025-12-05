- افتُتح المعرض العسكري للثورة السورية في دمشق، بتنظيم وزارة الدفاع، بحضور شخصيات عسكرية ودبلوماسية، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري. - أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة على اللحظة التاريخية التي يعيشها السوريون، مشيدًا بمعركة "ردع العدوان" التي وحدت إرادة الشعب السوري ضد الطغيان. - شدد الوزير على أن المعرض يمثل ولادة جيش جديد من رحم الثورة، مع التركيز على تطوير الجيش واستكمال الخطة الاستراتيجية لبناء جيش يحمي كرامة السوريين.

شهدت مدينة المعارض في دمشق، اليوم الجمعة، افتتاح المعرض العسكري للثورة السورية، الذي سيمتد بين السادس والعاشر من الشهر الجاري بتنظيم من وزارة الدفاع السورية، وبحضور شخصيات عسكرية، وعدد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.

وخلال الافتتاح، قال وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة إن السوريين يقفون "على أعتاب لحظة تاريخية تختصر قصة شعب أبى أن ينكسر، فقاوم الطغيان وصبر على الجراح حتى كتب بدمه ودموعه ملحمة النصر العظيم". وأضاف أنّ عاماً مضى على "معركة ردع العدوان"، التي وصفها بـ"الملحمة التاريخية التي توحدت فيها إرادة السوريين، فانطلقت جموع المقاتلين تدك حصون الطغيان من إدلب إلى حلب، ومن حلب إلى حماة مروراً بحمص وصولاً إلى قلب العاصمة دمشق، حتى فرت قوات العدو تحت ضربات الثوار تاركة العتاد والسلاح".

وشدد الوزير على أن المعرض العسكري "ليس مجرد عرض للسلاح والعتاد، بل هو شاهد حي على ولادة جيش جديد خرج من رحم الثورة، من الورشات الأولى تحت الحصار إلى التطوير العسكري الذي شق طريقه رغم القيود، وصولاً إلى غرف العمليات التي انطلقت من أقبية المنازل حتى صارت مراكز قيادة محترفة". وأضاف أن مرور عام على المعركة يدفع الوزارة إلى استكمال "الخطة الاستراتيجية لبناء جيش يفتخر به السوريون، يصون كرامتهم ويحفظ أبناءهم، مستلهماً دماء الشهداء وتضحيات الجرحى والمعتقلين".

وأرسل أبو قصرة رسالة إلى "رجال الجيش العربي السوري، درع الوطن وحصنه المنيع"، دعاهم فيها إلى الحفاظ على وحدتهم وانضباطهم وأخلاقهم العسكرية، معتبراً أنهم "يصونون الدولة ويحفظون الأرض ويواصلون صمود الوطن في وجه التحديات". كما خاطب السوريين بالقول: "ارفعوا رؤوسكم يا أبناء سورية، حقبة الظلم ولّت وولدت دولة الحرية". وأكد أن افتتاح هذا المعرض "رسالة حب ووفاء" من الرئيس السوري أحمد الشرع، ومن وزارة الدفاع، "لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم ليحيا شعبهم حراً كريماً".