اغتيال قيادي إصلاحي وتربوي بارز في عدن

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
25 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 15:54 (توقيت القدس)
الدكتور اليمني عبدالرحمن الشاعر ( مواقع التواصل الاجتماعي)
- اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشاعر، القيادي في حزب الإصلاح ورئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية، في عدن على يد مسلحين مجهولين أثناء توجهه لفعالية تعليمية، مما يبرز التوترات الأمنية والسياسية في المدينة.
- الهجوم يعيد للأذهان سلسلة اغتيالات سابقة استهدفت شخصيات بارزة في عدن، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المحلية دون حسم القضايا.
- رغم جهود السلطات لتعزيز الأمن في عدن، تستمر التحديات الأمنية في العاصمة المؤقتة لليمن، مما يعكس تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

قُتل القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، التربوي الدكتور عبد الرحمن الشاعر، اليوم السبت، إثر عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية وأمنية لـ"العربي الجديد" إن مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار على الدكتور عبد الرحمن الشاعر، رئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية وأحد قيادات حزب الإصلاح، أثناء وصوله إلى محيط فرع المدرسة في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بإصاباته.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين كانوا بانتظار الشاعر بالقرب من المدرسة، وما إن وصل إلى المكان وحاول إيقاف سيارته، حتى أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، أصابه في الرأس والصدر والرقبة، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. ووقع الهجوم بينما كان الشاعر في طريقه للمشاركة في فعالية تعليمية نظمتها مدارس النورس، تتعلق بمسابقة في الروبوت والذكاء الاصطناعي بين طلاب فروع المدرسة، وهي من الأنشطة التي عُرفت المؤسسة بتنظيمها دورياً.

التحديثات الحية

تطبيع أوضاع جنوبي اليمن... مسار حل بطيء يلامس الجمود

وأفادت مصادر طبية بأن الشاعر نُقل إلى مستشفى السلام، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثراً بجراحه، في حين باشرت الأجهزة الأمنية فرض طوق أمني في محيط الحادث، وبدأت عمليات جمع الأدلة وتعقب الجناة، مستندة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة.

ويُعد الشاعر من الوجوه التربوية البارزة في عدن، وارتبط اسمه بتطوير التعليم الأهلي، لا سيما في مجالات التعليم التقني والابتكار. كما يُعرف الشاعر بنشاطه السياسي ضمن حزب الإصلاح، وهو أحد الأحزاب الرئيسية في المشهد اليمني، ما يضفي بعداً سياسياً على الحادثة، في ظل سياق أمني معقد تعيشه المدينة.

وتعيد عملية الاغتيال هذه إلى الأذهان موجة الاغتيالات التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية، واستهدفت أئمة مساجد وخطباء وناشطين وقيادات سياسية، بينهم شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح، في ظل اتهامات متبادلة بين أطراف محلية، دون أن تُحسم غالبية تلك القضايا.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة، تحديات أمنية متواصلة، رغم محاولات السلطات تعزيز الاستقرار وملاحقة الجماعات المسلحة، في ظل التوجه إلى توحيد القرارين العسكري والأمني.

دونالد ترامب بالبيت الأبيض بواشنطن، 23 فبراير 2026 (الأناضول)
ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان وعراقجي يغادر إسلام أباد

أستراليون يغادرون مخيم روج، سورية، 15 فبراير 2026 (أمجد كردو/فرانس برس)
أستراليا ترفض إعادة مواطنيها من عائلات "داعش" في سورية

أفراد من قوات الدعم السريع في الخرطوم، 16 يونيو 2019 (فرانس برس)
السودان: مقتل 7 أشخاص في هجوم للدعم السريع على مدينة الأبيض