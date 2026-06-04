اغتيال ضابط شرطة في سيئون شرقيّ اليمن

- اغتيل ضابط شرطة في سيئون، حضرموت، على يد مسلحين مجهولين، مما دفع السلطات لتعزيز الأمن وملاحقة الجناة. - فرضت قوات أمنية طوقاً أمنياً ونقاط تفتيش في المنطقة، بينما لم تُكشف بعد دوافع الجريمة أو هوية المنفذين. - تشهد وادي حضرموت حوادث اغتيال متكررة تستهدف الأمنيين والشخصيات الاجتماعية، وسط تحديات أمنية تواجهها السلطات المحلية، التي غالباً ما تعلن عن حملات ملاحقة دون الكشف عن نتائج التحقيقات.

قُتل ضابط شرطة، مساء الأربعاء، في عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون بمديرية سيئون في محافظة حضرموت شمال شرقيّ اليمن، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المنطقة لتعقب منفذي الهجوم. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الملازم لافي أحمد سالم العامري قرب منزله في منطقة تاربة شرقي مدينة سيئون، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بإصابة بليغة، قبل أن يفرّ المهاجمون إلى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الضابط كان موجوداً في المنطقة لحظة تعرضه لوابل من الرصاص، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لم تكشف بعد دوافع العملية أو هوية منفذيها.

وعقب الحادثة، فرضت قوات أمنية وعسكرية مشتركة طوقاً أمنياً في محيط موقع الاغتيال، ونشرت نقاط تفتيش في عدد من الطرق والمداخل المؤدية إلى منطقة تاربة، ضمن عملية تعقب للجناة والتحري عن ملابسات الجريمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد شملت التعزيزات وحدات من الأجهزة الأمنية وقوات "درع الوطن"، وسط حالة استنفار أمني في مديرية سيئون ووادي حضرموت. ولم تصدر السلطات الرسمية في حضرموت أي بيان بشأن حادثة الاغتيال حتى وقت الآن.

وتشهد بعض مناطق وادي حضرموت بين الحين والآخر حوادث اغتيال تستهدف أفراداً في الأجهزة الأمنية والعسكرية وشخصيات اجتماعية، في ظل تحديات أمنية مستمرة تواجهها السلطات المحلية، التي تعلن عادة تنفيذ حملات ملاحقة وتحقيق عقب وقوع مثل هذه الحوادث، فيما نادراً ما تُكشف نتائج التحقيقات بصورة كاملة للرأي العام.