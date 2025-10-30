اغتيال صفاء المشهداني يثير جدلاً في العراق بشأن تصنيف الجرائم

- أثارت قضية اغتيال صفاء المشهداني جدلاً حول تصنيف الجرائم في العراق، حيث تحولت من جريمة جنائية إلى إرهابية بعد ضغوط عائلية، مما يبرز مشكلة تصنيف الجرائم وتأثيرها على حقوق الضحايا. - يشير الخبراء إلى فجوة تشريعية تسمح بتحويل الجرائم من إرهابية إلى جنائية، مما يؤدي إلى تخفيف العقوبات وإفلات الجناة من العقاب عبر تسويات عشائرية. - يعبر ناشطون عن قلقهم من غياب الحياد القانوني، حيث يؤثر الخلل التشريعي على مسار العدالة ويفتح الباب للتدخلات السياسية، مما يضعف الثقة بالمؤسسة القضائية.

أثارت قضية اغتيال المرشح للانتخابات البرلمانية العراقية صفاء المشهداني في منتصف الشهر الجاري جدلا بشأن آلية تصنيف الجرائم في القضاء العراقي، بعدما كشفت عائلته أن القضية صنفت منذ البداية باعتبارها "جريمة جنائية" قبل أن تتحول لاحقا إلى قضية "إرهابية" إثر ضغوط واحتجاجات من قبل ذويه.

وفتحت القضية ملفا قانونيا حساسا لطالما أثير جدل بشأنه، إذ صنفت في السنوات السابقة آلاف من القضايا ذات الطابع الإرهابي بأنها جنائية، ما ترتب على ذلك ضياع حقوق الضحايا وذويهم، وإفلات المتورطين من العقاب عبر تسويات عشائرية وتنازل عن الحق الشخصي. ووفقا لوالد المشهداني، فإنه "أجبر" على الخروج في وقفة احتجاجية أمام محكمة الكرخ من أجل تحويل قضية اغتيال نجله من جنائية إلى قضية إرهابية، مبينا في تصريح صحافي، مساء أمس الأربعاء، أن "قضية الاغتيال أدرجت ابتداء في المحكمة على أنها جنائية، إلا أننا نعلم بأنها إرهابية، وقد طالبنا القضاء وخرجنا بوقفة احتجاجية لتغيير تصنيفها القانوني، وقد تمت الاستجابة".

وأكد والد المشهداني أن "الأحكام القضائية الخاصة بالإرهاب تكون واجبة التنفيذ ولا دخل للعرف المجتمعي أو العشائري فيها، وهي أحكام تكون ثقيلة وملزمة التنفيذ، أما القضايا الجنائية فيمكن تفكيكها وإلغاء الحق الشخصي للمدعي بعد ترضيته وفق دية مالية، ولا يتبقى سوى تنفيذ الحكم القضائي الخاص بالحق العام".

ومضى قائلاً: "حتى الآن لم أطلع على تفاصيل ومجريات التحقيق مع المتورطين بمقتل صفاء، الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل بلده ولمحاربة الفساد، ولكن بحسب المعلومات التي وصلتني، فإن اثنين من أصل خمسة ممن تم اعتقالهم هما المتورطان الأساسيان في قتله"، مؤكدا أنه "بحسب معلوماتي، الجناة كانوا أداة لجهة تعتبر صفاء عائقاً أمامها، لا سيما بعد تنظيم مؤتمر انتخابي له قبيل مقتله كشف فيه عن الحجم والثقل الحقيقي له لدى أبناء مدينته، الأمر الذي أغاظ منافسيه". وطالب والد المشهداني الجهات المعنية بكشف الجهة المتورطة بالاغتيال، مشدداً بالقول "أطالب الجهات المعنية بكشف هوية الجهة التي تقف وراء اغتيال صفاء وإبعاده من التنافس الانتخابي، كما يجب الإسراع بإصدار العقوبة التي توازي إجرامهم".

فجوة قضائية تفتح باب التدخلات والضغوط

ويرى مراقبون أن قضية اغتيال المشهداني أثارت الجدل مجددا بشأن وجود اختلاف التصنيف القضائي بشكل يعكس فجوة تشريعية وتطبيقية بالقانون العراقي، إذ لا توجد آلية محددة دقيقة لتحديد طبيعة الجريمة من حيث ارتباطها بعمل إرهابي أو كونها عملا جنائيا. وقال الخبير القانوني ماجد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الإرباك بالتصنيف القانوني يعد ثغرة خطيرة تستغل أحيانا من قبل أطراف ذات نفوذ سياسي أو اجتماعي، لتحويل الجريمة من خانة الإرهاب إلى الجنائية"، موضحا أن "النتيجة المترتبة على ذلك هي تغيير طبيعة العقوبة من الإعدام أو السجن المؤبد إلى أحكام أخف بكثير".

وأضاف الدهلكي أن "جرائم الإرهاب في القانون العراقي تعد من الجرائم غير القابلة للتنازل أو التسوية، لأن الحق فيها حق عام يمس بأمن الدولة والمجتمع، بينما القضايا الجنائية يمكن إسقاطها بتنازل ذوي الضحية عن حقهم الشخصي، بعد ضغوطات عشائرية يتعرضون لها والقبول بدية عشائرية، وهو ما فتح الباب كثيرا أمام أعداد من المجرمين للإفلات من العقاب".

ناشطون وذوو ضحايا عبروا من جهتهم عما سمّوه بـ"غياب الحياد القانوني" في التعامل مع القضايا، مشيرين إلى أن الكثير من العائلات لم تتمكن من تسجيل ضحاياها ضمن قوائم "ضحايا الإرهاب" ما حرمها من التعويضات المالية والمستحقات القانونية.

الكثير من العائلات لم تتمكن من تسجيل ضحاياها ضمن قوائم "ضحايا الإرهاب"

وقال الناشط الحقوقي فراس الجابري إن "المشكلة لا تمكن فقط في توصيف القضايا، بل بغياب جهة رقابية تتابع سلامة إجراءات التصنيف والتكييف القانوني"، موضحا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القرارات الفردية من قبل قضاة التحقيق يمكن لها أن تغيّر طبيعة الملف بالكامل من إرهابي إلى جنائي، دون وجود لجنة مركزية أو معايير محددة". وشدد الجابري على "أهمية الوقوف على هذا الخلل التشريعي الواضح في تعريف الجريمة الإرهابية، خاصة مع تعدد الدوافع وراء القتل في البلاد بين السياسي والانتخابي وغير ذلك"، معتبرا أن "استمرار هذا الغموض يمنح الجهات المسلحة الخارجة عن القانون مساحة واسعة للتأثير في مسار العدالة".

وأشار إلى أن "هذا المسار القانوني يدفع باتجاه هدم الثقة بالمؤسسة القضائية، ويفتح الباب أمام مزيد من التدخلات السياسية في القضايا الحساسة"، لافتا إلى أن "آلاف العائلات في السنوات الماضية من تلك التي فقدت أبناءها بحوادث تفجير واغتيالات سياسية حرمت من حقوقها، بسبب تصنيف الجرائم بأنها جنائية، ما يمثل انتهاكا مضاعفا، إذ يقتل الضحية مرتين، مرة بالحادث وأخرى بمنع الحقوق".

ولا توجد إحصائيات رسمية من قبل السلطة القضائية في العراق بعدد القضايا التي صنفت ابتداء بأنها جنائية أو تلك التي نقلت لاحقا من الإرهابية الى الجنائية أو العكس، إلا أن تقديرات غير رسمية تؤكد أنها بالآلاف، وقد أثرت بذلك ضغوط اجتماعية أو سياسية أو اعتبارات تتعلق بإثبات الأدلة، في وقت ما زال يعاني فيه البلد من اغتيالات سياسية تهدد تحقيق العدالة وسيادة القانون.