- اغتيل صفاء الحجازي، القيادي في تحالف السيادة والمرشح للانتخابات البرلمانية، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه شمال بغداد، مما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقيه، في أول حادث عنف مرتبط بالانتخابات المقبلة. - دعا رئيس البرلمان العراقي والجهات الأمنية إلى التحقيق في الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، بينما حذرت النائبة عائشة المساري من عودة الاغتيالات التي تهدد أمن العاصمة بغداد. - كان الحجازي من أبرز المرشحين المناهضين للمليشيات المسلحة، مما يجعله هدفاً محتملاً، ويضع الحكومة أمام تحديات أمنية جديدة لحماية المرشحين.

قتل صفاء المشهداني القيادي في تحالف السيادة، أكبر القوى السياسية العربية السنية في العراق، والمرشح للانتخابات البرلمانية، صباح اليوم الأربعاء، بانفجار استهدف موكبه شمالي العاصمة بغداد، في أول عمليات العنف المتصلة بالانتخابات المقررة في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ووفقاً لمسؤولين في جهاز الشرطة العراقية في بغداد، فإن المشهداني تعرّض لهجوم بواسطة عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارته الشخصية عندما كان عائداً إلى منزله في بلدة الطارمية، شمالي بغداد.

وقال عقيد في الشرطة العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنّ المعلومات الأولية تؤكد وجود إصابات أخرى بين أفراد حمايته ومرافقيه، مؤكداً في اتصال عبر الهاتف أنّ "العبوة الناسفة وضعت له عندما كان داخل بغداد متجهاً إلى منزله في الطارمية (25 كيلومتراً شمالي العاصمة)"، معتبراً أنه من المبكر اتهام جهة بعينها بالوقوف وراء الحادث.

ويُعتبر المشهداني أبرز مرشحي تحالف السيادة، أكبر القوى السياسية العربية السنية بالبلاد، بزعامة خميس الخنجر. من جانبه، نعى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الضحية قائلاً، في بيان: "ننعى إلى أبناء شعبنا وأهلنا في قضاء الطارمية خاصةً الشهيد الأستاذ صفاء المشهداني، الابن البار والمرشح ضمن تحالفنا، تحالف السيادة الذي ارتقى شهيداً صباح هذا اليوم إثر عبوة غادرة استهدفته مع اثنين من مرافقيه، في عملٍ إرهابيٍ جبانٍ أراد النيل من رجال الموقف والكلمة والمبدأ".

ودعا المشهداني "الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة، وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم". بدورها، اتهمت النائبة عائشة المساري من وصفتهم بـ"أيادي الغدر والخيانة"، بتنفيذ جريمة اغتيال صفاء المشهداني، وأكدت في بيان لها أنّ "الجريمة تعيد إلى أذهاننا أيام الاغتيالات السوداء التي ظنّ العراقيون أنهم تجاوزوها إلى غير رجعة".

وحذرت من أنّ "عودة مسلسل الاغتيالات تدقّ ناقوس الخطر في أمن العاصمة بغداد، بعدما عاش المواطنون فترة من الاستقرار والطمأنينة"، وأكدت أنّ "الجريمة لن تمرّ دون حساب"، مطالبة الجهات الأمنية والحكومية بـ"تحمّل مسؤولياتها كاملة في كشف الجناة ومحاسبة كل من تورّط في هذا العمل الإجرامي أو تستّر عليه، أيّاً كان موقعه".

وهذه أول عملية اغتيال يتعرض لها مرشح للانتخابات وسياسي بارز منذ فترة طويلة في بغداد، التي تشهد تحسناً كبيراً من الناحية الأمنية مقارنة بالسنوات الماضية. وقال الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني لـ"العربي الجديد"، إنّ المشهداني كان من أبرز ضامني الفوز بالانتخابات المقررة بعد أقل من أربعة أسابيع من الآن. وأضاف الحمداني أنّ المشهداني "عُرف بمواقفه المناوئة للمليشيات والجماعات المسلحة بشكل كامل، وركز في برنامجه على إخراجها من مناطق شمال بغداد، وسبق أن تعرّض لحملات إعلامية من قبل فصائل مسلحة معروفة في العراق"، معتبراً أنّ "الحكومة أمام تحدٍّ أمني جديد، يتضمن سلامة جميع المرشحين المعروفين والبارزين، والحفاظ على سلامتهم من عمليات مماثلة".