اعتقال ناشطين على سلالم الكونغرس تظاهروا لوقف حرب غزة

- ألقت شرطة الكونغرس القبض على ناشطين تظاهروا ضد استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع قرار وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار ووقف تسليح إسرائيل. - رفع المتظاهرون لافتات تندد بجرائم الحرب، وارتدت إحدى السيدات زي تمثال الحرية مقيدًا، في إشارة إلى تحكم إسرائيل في السياسة الأمريكية، بينما لون البعض أياديهم بلون الدماء. - فشل مجلس الأمن في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي، وهو الفيتو السادس ضد قرار مشابه.

ألقت شرطة الكونغرس الأميركي، الأربعاء، القبض على ناشطين على سلالم مبنى الكونغرس، تظاهروا من أجل غزة واعتراضا على قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع قرار لمجلس الأمن بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني. وطالب الناشطون بوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة، كما طالبوا أعضاء الكونغرس بوقف تسليح إسرائيل. ويأتي هذا التحرك ضمن تظاهرات أسبوعية مستمرة في العاصمة واشنطن، ضد استمرار الدعم للإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل واستمرار منع دخول الطعام والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات "أوقفوا جرائم الحرب"، كما ارتدت إحدى السيدات زي وشعار تمثال الحرية وهي مقيدة وبجانبها لافتة عليها تمثال الحرية، لكن فوقه علم إسرائيل، في إشارة إلى تحكم إسرائيل في سياسة الولايات المتحدة، ولافتة أخرى لتمثال الحرية مقيّد، فيما لون البعض أياديهم بلون الدماء، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة متورطة بما يحدث في غزة، ووضع البعض شريطا لاصقا على أفواههم.

وهتفت إحدى السيدات التي ألقي القبض عليها، وتدعى عاطفة: "نحن المواطنين لن نقف صامتين على قرار الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة للمرة السادسة. عار. عار. لن نقف صامتين على قرار الولايات المتحدة دعم جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل. المواطنون لا يدعمون الإبادة الجماعية في غزة".

وقال المتظاهرون مع وصول الشرطة لإلقاء القبض عليهم: "نحن مواطنون لم نكن صامتين، لن نكون صامتين بينما بدأت إسرائيل ما أطلقت عليه الحل النهائي في غزة. أنشأت إسرائيل معسكرات اعتقال لشعب غزة. يتم القضاء على غزة. يتم القضاء على الشعب الفلسطيني. يتم حرقهم وقتلهم. حكامنا والمسؤولون المنتخبون لا يقومون بوظائفهم". فيما قالت الناشطة حزامي برمدا التي كانت ترتدي زي وشعار تمثار الحرية: "لن يتم إسكاتنا". وألقت قوات الشرطة القبض على الناشطين الذين استمراوا في ترديد شعاراتهم، قبل أن يتم نقلهم إلى خارج محيط الكونغرس.

وفشل مجلس الأمن، مساء الخميس الفائت، في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة "الفيتو"، وهي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونص مشروع القرار على مطالبة مجلس الأمن بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، تحترمه جميع الأطراف"، كما ذكر بـ"مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين" في غزة، وطالب مشروع القرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فوراً ودون قيد أو شرط، وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين إليها، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.