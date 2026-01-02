- ألقت السلطات السورية القبض على عنصر من النظام السابق متورط في هجمات على الأمن الداخلي بطرطوس، ضمن حملة أمنية تستهدف فلول النظام السابق، حيث شارك الموقوف في عمليات اغتيال وإحراق ضد عناصر الأمن. - نفذت مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية وطرطوس عمليات أمنية بالتعاون مع مكافحة الإرهاب، أسفرت عن توقيف متورطين بجرائم حرب وتحريض طائفي، مما أدى إلى فوضى واعتداءات على الأملاك. - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزاً مؤقتاً دون اعتقالات، وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك عبر اختطاف مدنيين وتدمير مزروعات.

أعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، القبض على أحد عناصر النظام السابق الذي قالت إنه متورط في الهجوم على عناصر الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سورية، وذلك ضمن حملة أمنية تقوم بها منذ أيام عدة وتستهدف قادة وعناصر من فلول قوات النظام السابق. وقالت محافظة طرطوس، في بيان نشر على معرفاتها الرسمية، إن الأمن الداخلي في منطقة بانياس بريف طرطوس ألقى القبض على المشتبه فيه، وأوضحت أن "التحقيقات بيّنت أن الشخص الموقوف شارك في عمليات اغتيال وإحراق استهدفت عناصر من دورية الأمن الداخلي، عقب تعرضهم لكمين على جسر دير البشل، نفّذته مجموعة من فلول النظام المخلوع".

ويوم الأربعاء الفائت، نفّذت مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة، إضافة إلى طرطوس وريفها، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عمليات أمنية عدة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص قالت وزارة الداخلية السورية إنهم متورطون بجرائم حرب وأعمال تحريضية هدّدت السلم الأهلي بين أبناء المحافظتين. وأفادت وزارة الداخلية حينها بأن هذه الإجراءات "تأتي بعد دعوات تحريضية خارجية ذات طابع طائفي، أدت إلى حالات فوضى وارتقاء عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة".

توغّل إسرائيلي

في سياق منفصل، توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة في ريف القنيطرة جنوبي سورية. وقال الناشط الإعلامي في المنطقة يوسف المصلح لـ"العربي الجديد" إن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت صباح اليوم إلى الطريق الواصل بين قريتي أم العظام والمشيرفة بريف القنيطرة الأوسط، ونصبت حاجزاً مؤقتاً فتّشت من خلاله المارة، قبل أن تنسحب باتجاه قاعدتها العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية، ومن دون أن تنفذ أي اعتقالات.

ويوم الأحد الفائت، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة سوريين في أثناء تنقلهم في محيط بلدة كودنة جنوب محافظة القنيطرة قبل اقتيادهم إلى قاعدة تل أحمر الغربي، جنوبي سورية. ومنذ أكثر من عام، تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك الموقع مع سورية عام 1974، عبر التوغّل في محافظتي القنيطرة ودرعا، جنوبي سورية. ويتخلل ذلك اختطاف مدنيين، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلاً عن تدمير مزروعات.