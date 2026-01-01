اعتقال عنصر من "داعش" بعملية أمنية لـ"قسد" في الرقة

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
01 يناير 2026   |  آخر تحديث: 23:42 (توقيت القدس)
عناصر من "قسد" في شمال شرق سورية، 18 إبريل 2025 (فرانس برس)
- نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" عملية أمنية دقيقة في ريف الرقة بالتعاون مع التحالف الدولي، أسفرت عن اعتقال خلف حسين إبراهيم العيد، أحد عناصر "داعش"، وضبط أسلحة وذخيرة ومعدات اتصال بحوزته.
- أظهرت التحقيقات انتماء المعتقل لخلية "التفخيخ" التابعة لـ"داعش"، وضلوعه في تصنيع وزرع العبوات الناسفة ضد "قسد" والتحالف الدولي، وتوزيع المواد المتفجرة على خلايا التنظيم.
- أكدت "قسد" استمرار عملياتها لملاحقة خلايا "داعش"، حيث نفذت 163 عملية أمنية في 2025، شملت اعتقال 140 عنصراً وتفكيك 79 عبوة ناسفة.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية دقيقة في ريف محافظة الرقة شمال شرقي سورية، بمشاركة قوات التحالف الدولي، أسفرت عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" في قرية المشلب التابعة لمدينة الرقة، وذلك عقب عملية رصد ومتابعة استخباراتية سبقتها إجراءات ميدانية محكمة.

وبحسب بيان نشرته "قسد"، فإن المعتقل يُدعى خلف حسين إبراهيم العيد، وقد ضُبط بحوزته عدد من الأسلحة وكمية من الذخيرة، إضافة إلى معدات اتصال ووثائق شخصية. وأشارت "قسد" إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت انتماء الموقوف إلى خلية "التفخيخ" التابعة لتنظيم "داعش"، وضلوعه في تنفيذ عدة أعمال إرهابية، شملت تصنيع وزرع العبوات الناسفة واستخدامها ضد قواتها وقوات التحالف الدولي، فضلاً عن مشاركته في توزيع المواد المتفجرة على خلايا التنظيم.

خلال انتشار أمني في حلب، 18 نوفمبر 2025 (بكر القاسم/ فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الداخلية السورية: "داعش" خطط لتفجيرات ضد الكنائس باحتفالات رأس السنة

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" استمرار عملياتها الأمنية والعسكرية لملاحقة خلايا تنظيم "داعش"، ضمن جهودها الرامية إلى تفكيك الشبكات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها شمال شرقي سورية. 

وكانت "قسد" قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، حصيلة عملياتها ضد "داعش" خلال عام 2025، موضحة أن تشكيلاتها الأمنية والعسكرية نفّذت خلال العام الفائت 163 عملية أمنية وعسكرية، توزّعت بين ثلاث عمليات تمشيط واسعة النطاق، و128 عملية مداهمة وتفتيش لأوكار التنظيم، إضافة إلى 32 اشتباكاً مباشراً مع عناصره. وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على 140 عنصراً من تنظيم "داعش"، والقضاء على 13 آخرين، بينهم ثلاثة متزعمين، إلى جانب تفكيك 79 عبوة ناسفة قبل استخدامها.

