اعتقال عنصر في نظام الأسد متورّط بمجزرة التضامن في دمشق

- اعتقلت وزارة الداخلية السورية أسعد شريف عباس، المعروف بـ"أبو كامل"، لدوره في مجزرة حي التضامن قبل 12 عاماً، حيث تورط في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. - الاعتقال جاء بعد القبض على ثلاثة آخرين اعترفوا بتورطهم في تصفية أكثر من 500 مدني، وتم توثيق المجزرة بتسجيل مصور أثار غضباً واسعاً ودعوات لتحقيق دولي. - بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، بدأت السلطات الجديدة بفتح ملفات الانتهاكات، وسط مطالبات حقوقية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة المسؤولين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أحد أبرز المتورطين في مجزرة حي التضامن التي ارتُكبت قبل أكثر من 12 عاماً خلال فترة حكم النظام السابق. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، في بيان، إن "وحداتنا الأمنية في مدينة دمشق، وبناءً على المتابعة الدقيقة والرصد المتواصل، تمكنت من إلقاء القبض على المجرم أسعد شريف عباس الملقب بـ(أبو كامل)، المنحدر من قرية المضابع بريف حمص، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد".

وأوضح عاتكة أن التحقيقات الأولية كشفت أن عباس كان "من بين المشاركين في ارتكاب مجزرة حي التضامن" جنوبي العاصمة، إلى جانب ضلوعه في عمليات اعتقال وقتل وسلب منازل المدنيين في المنطقة. وأضاف أن المتهم "أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولاً، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً لأحكام القانون".

ويأتي هذا الاعتقال بعد أشهر من إعلان إدارة أمن العاصمة دمشق، في 18 فبراير/ شباط الفائت، القبض على ثلاثة أشخاص قالت إنهم من المسؤولين عمّا يُعرف بـ"مجزرة التضامن"، التي نُفّذت على يد ضباط وشبّيحة يتبعون للنظام السابق. وقالت وزارة الداخلية حينها إنها ألقت القبض على منذر أحمد جزائري، وأحالته إلى الجهات المختصة، مشيرةً إلى أن التحقيقات معه قادت إلى اعتقال شخصين آخرين شاركا في المجزرة نفسها.

وكشف مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ، في حينه، أن "المجازر المرتكبة في حي التضامن أسفرت عن تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين من دون أي محاكمة أو تهمة"، لافتاً إلى أن "الرصد والمتابعة أدّيا إلى إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن المجزرة قبل 12 عاماً". وأضاف أن الموقوفين الثلاثة "اعترفوا بتورطهم في ارتكاب مجازر في الحي، جرت خلالها تصفية المئات من المدنيين". وتُعد مجزرة حي التضامن إحدى أكثر الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق فظاعةً خلال سنوات الحرب، وقد بقيت طيّ الكتمان حتى عام 2022 حين ظهر تسجيل مصوّر صادم وثّق لحظات إعدام جماعي نفذها عناصر من قوات النظام بحق عشرات المدنيين.

وأظهر الشريط قيام عناصر يرتدون الزي العسكري باعتقال مدنيين مقيّدي الأيدي، وتعصيب أعينهم، ثم اقتيادهم إلى حفرة كبيرة في حي التضامن، قبل إطلاق النار عليهم واحداً تلو الآخر، ودفع جثثهم إلى داخل الحفرة التي أُضرمت فيها النيران لاحقاً. وأكّدت تقارير حقوقية سورية ودولية أن المجزرة لم تكن حادثة معزولة، بل جزءاً من حملة أوسع من الإعدامات الميدانية التي نُفّذت خلال سنوات سيطرة النظام السابق على المنطقة، وأسفرت وفق تقديرات مختلفة عن مقتل مئات المدنيين الذين اختُطف معظمهم من منازلهم أو حواجز التفتيش.

وأثار انتشار الفيديو عام 2022 موجة غضب واسعة، ودفع منظمات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل، واعتبار المجزرة جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ومع ذلك، لم تُتخذ أي إجراءات قضائية حقيقية حتى سقوط النظام في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حين بدأت السلطات الجديدة في دمشق بفتح ملفات الانتهاكات وملاحقة المتورطين فيها. ويُتوقع أن تفتح الاعتقالات الأخيرة الباب أمام كشف مزيد من التفاصيل حول ظروف المجزرة وهوية الضباط والعناصر المتورطين فيها، وسط مطالبات حقوقية محلية ودولية بتوسيع التحقيقات وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها.