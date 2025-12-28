اعتقال عنصر بخلية "سرايا الجواد" في اللاذقية

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على باسل عيسى علي جماهري، أحد أعضاء خلية "سرايا الجواد" في ريف جبلة، بعد متابعة أمنية مكثفة، حيث اعترف بإخفاء أسلحة وذخائر كانت تستخدمها الخلية ضد الأمن الداخلي والجيش. - نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية بالتعاون مع الجيش العربي السوري في ريف جبلة، أسفرت عن مقتل ثلاثة واعتقال رابع من أفراد الخلية، بينما ألقي القبض على خمسة أشخاص في ريف طرطوس أثناء محاولتهم دخول سوريا عبر التهريب. - ألقت القوى الأمنية القبض على 12 عنصراً وضابطاً من قوات جيش النظام السابق أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية إلى سوريا، في عملية ثانية خلال 48 ساعة في ريف حمص.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد أفراد خلية "سرايا الجواد" في ريف منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية غربي سورية، في إطار استكمال العملية الأمنية التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في المحافظة ضد الخلية خلال الأيام الماضية. وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنّ مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة تمكّنت من اعتقال المدعو باسل عيسى علي جماهري، أحد أعضاء خلية "سرايا الجواد" التابعة للضابط السابق في جيش بشار الأسد سهيل الحسن، وذلك في قرية دوير بعبدة في ريف جبلة، وأضافت أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية مكثفة لتحركات أفراد الخلية.

وبحسب البيان، اعترف الموقوف خلال التحقيقات بإخفاء كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت تستخدمها الخلية في استهداف مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش. وأوضحت الوزارة أن فرقاً مختصة توجهت، بناء على هذه الاعترافات، إلى المواقع التي حددها الموقوف، إذ جرى ضبط أسلحة رشاشة وذخائر متنوعة، ومصادرتها وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في وقت سابق استهداف عدة مجموعات تابعة لخلية "سرايا الجواد"، منذ الكشف عن تشكيلها في بيان مصوّر بثته عبر منصة "فيسبوك" في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، كما بثت المجموعة تسجيلاً مصوراً مطلع سبتمبر/ أيلول، أعلنت فيه مسؤوليتها عن استهداف سيارة تابعة للأمن السوري.

وفي السياق نفسه، نفذت قوى الأمن الداخلي، في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب ووحدة من الجيش العربي السوري، عملية أمنية في ريف جبلة استهدفت مجموعة من أفراد الخلية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة منهم واعتقال شخص رابع.

بالتوازي مع ذلك، أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا" بأنّ حرس الحدود ألقى القبض على خمسة أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية عبر طرق التهريب، منتصف ليلة السبت – الأحد. وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض الموقوفين كانوا عناصر في نظام الأسد السابق، مؤكدة أنه سيجري تحويلهم إلى الجهات المختصّة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تطوّر متصل، ألقت القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع وحدات من الجيش السوري، القبض ليل الجمعة إلى السبت على عناصر وضباط من قوات جيش النظام السابق، أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية عبر طرق التهريب غرب محافظة حمص. وبحسب ما أكده الناشط الإعلامي من منطقة تلكلخ حسن الإبراهيم لـ"العربي الجديد"، فقد بلغ عدد العناصر والضباط الذين جرى توقيفهم خلال العملية 12 شخصاً.

وأشار الإبراهيم إلى أنّ العملية نُفذت في قرية حالات بريف منطقة تلكلخ غربي حمص، موضحاً أنها العملية الثانية خلال أقل من 48 ساعة، إذ تمكّنت القوى الأمنية في سابقتها، بالتعاون مع أهالي مدينة تلكلخ، من إيقاف سيارة كانت تقل 14 عنصراً وضابطاً من عناصر نظام الأسد السابق يوم الخميس الماضي، خلال محاولتهم سلوك طرق التهريب بين الأراضي السورية واللبنانية.