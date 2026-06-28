- نفذت قوات مكافحة الإرهاب العراقية حملة اعتقالات واسعة شملت 20 سياسياً ومسؤولاً حكومياً سابقاً بتهم فساد، مع إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد ومنع التجول، في إطار تحقيقات بملفات وزارتي النفط والكهرباء وقطاع الاستثمار. - الحملة، التي تعتبر الأوسع في العراق لمكافحة الفساد، شملت اعتقال نواب ومسؤولين بارزين بعد رفع الحصانة عنهم، بناءً على اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف، وسط انتشار أمني مكثف في بغداد. - رئيس الوزراء علي الزيدي يواصل ملاحقة الفاسدين، وسط توقعات باستمرار الحملة تحت ضغوط أميركية، لتحقيق تقدم قبيل زيارته المرتقبة لواشنطن.

قالت مصادر سياسية وأمنية عراقية لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ ما لا يقل عن 20 سياسياً ونائباً برلمانياً ومسؤولاً بالحكومة العراقية السابقة أُوقِفوا خلال الساعات الماضية، في حملة واسعة نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، ووحدة العمليات الخاصة المرتبطة برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وأغلقت قوات الأمن، فجر الأحد، مداخل المنطقة الخضراء ومخارجها وسط بغداد، ومنعت التجوّل، قبل أن تشرع بحملة دهم عدد من القصور والمنازل التابعة لسياسيين ومسؤولين ونواب في البرلمان.

وعلم "العربي الجديد" أنّ من بين المعتقلين مسؤولين بارزين في حكومة محمد شياع السوداني السابقة بتهم الفساد، إلى جانب نواب حاليين وسياسيين. وأكدت المصادر أنّ الحملة جاءت على خلفية تحقيقات واسعة تجريها الحكومة، في ملف وزارتي النفط، والكهرباء، وقطاع الاستثمار، أظهرت عمليات نهب واختلاس وتلاعب بمبالغ تقدّر بمليارات الدولارات.

ومن بين الذين اعتُقِلوا زعيم سياسي، ونائبة بارزة في البرلمان، إلى جانب وزير سابق. وتعتبر هذه الحملة الأوسع في العراق في مواجهة آفة الفساد المستشرية في البلاد، وسط تصاعد معدلات الفقر والبطالة. وأظهرت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، وجود عمليات رفع حصانة مسبقة عن عدد من النواب الذين دُهِمَت منازلهم، بعد عملية تنسيق بين رئاسة البرلمان والقضاء والحكومة.

وقال مصدر أمني بارز في بغداد، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن "الحملة تأتي ضمن التعهدات الحكومية لمواجهة الفساد"، معتبراً أنه "لن يكون لها أي تأثير في مسار العملية السياسية أو الاستقرار العام بالبلاد". وشوهدت عربات مدرعة لأول مرة تغلق منافذ المنطقة الخضراء، وسط انتشار واسع للقوات العراقية في مناطق الصالحية، والكرادة، والمنصور، والقادسية وسط بغداد. وتداول ناشطون عراقيون مشاهد لعدد من تلك العمليات.

وفي وقت لاحق، أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) نقلاً عن مصدر حكومي، تأكيد اعتقال نواب برلمان ومسؤولين بتهم الفساد. وقالت الوكالة نقلاً عن المصدر إنّ "عدداً من المتهمين في ملفات فساد أُلقي القبض عليهم بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي"، مشيرة إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات". ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة".

تعليقاً على هذه التطورات، قال الناشط السياسي العراقي، أحمد الطائي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحملة الحالية قد تستمر أكثر إن كانت هناك التزامات وضغوط أميركية على الحكومة في مواجهة الفساد وعمليات غسل الأموال وتمويل أنشطة الجماعات المسلحة المصنفة على أنها حليفة لإيران". ووفقاً للطائي، فإن الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، تسعى لـ"تحقيق تقدم في ملفات محددة، قبيل زيارة الزيدي المرتقبة لواشنطن منتصف الشهر المقبل".