اعتراض على إلغاء الجمعية العمومية في مصر: المتنفس الوحيد للقضاة

أعلن المستشار محمود زيدان، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اعتراضه الكامل على القرار الصادر بتعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان من المقرر عقدها الاثنين المقبل لمناقشة أزمة "الأكاديمية العسكرية" وملفات قضائية أخرى، واصفاً الجمعية العمومية بأنها "المتنفس الوحيد لقضاة مصر لتسليط الضوء على مطالبهم المشروعة"، وأشار المستشار زيدان إلى أن قرار إلغاء أو تأجيل الجمعية العمومية لم يُعرض على مجلس الإدارة لبحثه واتخاذ موقف جماعي حياله، مؤكداً أن قرار الدعوة للانعقاد كان قد صدر مسبقاً بالإجماع من المجلس. وأوضح أسباب صمته خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى التزامه بـ"وحدة الصف" وعدم الانفراد ببيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على نصيحة زملائه، إلّا أن التطورات الأخيرة استوجبت إعلان موقفه صراحةً أمام قضاة مصر.

وأكد زيدان أنّ "مطالب القضاة لا تقتصر على ملف الأكاديمية العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل قضايا قانونية ومهنية عديدة تستوجب النظر"، لافتاً إلى أنه "حتى في حال زوال السبب الرئيسي للدعوة، كان يجب ترك الخيار للقضاة للحضور والمناقشة"، وأضاف: "لو حضر الجمعية قاضٍ واحد فقط، لكان واجباً الاستماع لوجهة نظره". و شدد على ضرورة احتواء شيوخ القضاة لشبابهم والاستماع إليهم، معتبراً أن الحوار هو أساس العمل القضائي.

ورداً على الدعوات بضرورة استقالة المعترضين من أعضاء مجلس الإدارة، فند المستشار زيدان هذا الطرح، موضحاً أن المجلس الحالي هو "مجلس تسيير أعمال" بانتظار الانتخابات المقرّرة خلال أيام، معتبراً أن الاستقالة في هذا التوقيت ستكون مجرد "شعارات رنانة" لا تخدم المصلحة العامة. وكان مجلس القضاء الأعلى المصري قد أعلن تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لنادي قضاة مصر، عقب اجتماع موسع عقد الأربعاء الماضي بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور رئيس نادي قضاة مصر وعدد من أعضاء مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.

وأوضح البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أن الاجتماع تناول ما أُثير خلال الفترة الأخيرة بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة، إذ أكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة دستورياً وقانونياً بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وذلك وفقاً لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدد البيان على أن هذه الاختصاصات تمارس بما يتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكدين وقوف قضاة مصر سنداً وداعماً له في سعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه سيجري البدء في إجراءات تعيين دفعات جديدة بالنيابة العامة على هذا الأساس، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين، وهو ما ترتب عليه موافقة الحاضرين على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لنادي القضاة في الوقت الراهن.