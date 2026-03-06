اعتداء صاروخي إيراني على الكويت... وقطر والسعودية تعترضان مسيّرات

- هجمات صاروخية ومسيرة على الكويت: تعرضت الكويت لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث تصدت الدفاعات الجوية للهجوم، مما أدى إلى أضرار مادية محدودة دون إصابات بشرية. وأعلنت وزارة الدفاع عن إصابة 67 عسكرياً منذ بدء الضربات الإيرانية. - تصدي قطر والسعودية للهجمات: أعلنت قطر عن تصديها لهجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة العديد، بينما اعترضت السعودية ثلاث مسيرات وصواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية. - استمرار التوترات في الخليج: تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مستهدفة مصالح واشنطن، مع تزايد الهجمات على المواقع المدنية والبنى التحتية.

استهدف اعتداء بالصواريخ والطائرات المسيرة دولة الكويت فجر اليوم الجمعة، فيما أعلنت قطر والسعودية عن تصديهما لهجمات بطائرات مسيرة، في ظل مواصلة إيران اعتداءاتها على دول الخليج بدعوى استهداف مصالح واشنطن رغم أن الاستهدافات الإيرانية تطاول مواقع مدنية وبنى تحتية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، فجر الجمعة، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة اخترقت أجواء البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة سعود عبد العزيز العطوان، في بيان، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة"، دون أن يكشف عن نوعية الصواريخ المستخدمة في هذا الهجوم.

وأضاف المسؤول الكويتي أن "عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية". وفي بيان لاحق، أفاد العطوان، بأن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد. ولم تورد الوزارة أي تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقت المسيرات أو الصواريخ.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية الجمعة بأن 67 عسكرياً أصيبوا منذ بدء الضربات الانتقامية الإيرانية، وهي الحصيلة الأعلى بين جيوش كل الدول الخليجية. وقال الناطق باسم الوزارة في بيان إن "67 إصابة سُجِّلَت بين منتسبي الجيش الكويتي"، وإن "المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة". وأشار إلى أن "إجمالي ما جرى رصده والتعامل معه حتى الآن (...) 212 صاروخاً بالستياً، إضافة إلى 394 طائرة مسيّرة"، و"تمكنت القوات المسلحة من التصدي لهذه الأهداف واعتراضها". ومن أصل 13 قتيلاً جرّاء الضربات الإيرانية في دول الخليج كلها، لقي ثمانية حتفهم في الكويت، هم أربعة أميركيين وجنديان كويتيان ومدنيان.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع القطرية، فجراً، بالتصدي لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة العديد. وجاء في منشور للوزارة على منصة إكس: "تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي قوات الدفاع الجوي الأميري القطري لهجمة بالطائرات المسيرة استهدفت قاعدة العديد الجوية".

وفي السعودية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس). وقالت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق من اليوم الجمعة إن قاعدة جوية في البلاد تعرضت للاستهداف بهجوم صاروخي.

واعترضت السعودية ودمرت ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية. وقد تعرضت القاعدة الواقعة جنوب الرياض، حيث تتمركز قوات أميركية، لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة خلال الأيام الأخيرة. كما أسقطت الرياض صاروخي كروز في المنطقة يوم الأربعاء الماضي.