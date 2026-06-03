اعتداء إيراني يعلّق رحلات مطار الكويت.. والبحرين تعترض صواريخ ومسيرات

- تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة وصواريخ، مما أدى إلى إصابات وتعليق الرحلات الجوية، بينما تصدت منظومات الدفاع الجوي للهجمات. - في البحرين، اعترضت منظومات الدفاع الجوي صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مع انتهاء حالة الإنذار وزوال الخطر. - أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تصدي القوات الأميركية للسلوك الإيراني العدواني، بينما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استمرار المحادثات مع طهران، معبراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريباً.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن اعتداءً إيرانياً بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، ما أوقع إصابات وأدى إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها. وأفاد التقرير، نقلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني، بأن الهجوم استهدف مبنى تي1 في المطار الدولي، وحُوِّلَت الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أنّ منظومات الدفاع الجوي تصدّت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية استهدفت البلاد. وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إنّ أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة من عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات المعادية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش)، اليوم الأربعاء، في بيان، أنّ منظومات الدفاع الجوي تمكّنت من اعتراض وتدمير عدد 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. ولفتت إلى أن إيران "تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين"، مشددة على أن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.https://t.co/9KexVKyeIe pic.twitter.com/oUNRG4EkG9 — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) June 3, 2026

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فجر الأربعاء، زوال الخطر وانتهاء حالة الإنذار التي كانت قد فُرضت في وقت سابق، مؤكدة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المعتمدة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية فقط. وكانت السلطات البحرينية قد أطلقت، في وقت سابق، تنبيهاً تحذيرياً متعلقاً بالسلامة العامة، دعت فيه السكان إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن وتجنب إشغال الطرق الرئيسية، قبل أن تعلن لاحقاً انتهاء حالة الإنذار وزوال الخطر.

وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية وقوات حليفة تصدت لما وصفته بـ"السلوك الإيراني العدواني"، خلال عمليات شملت إسقاط صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إيرانية، وتنفيذ ضربات دفاعية محدودة. وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنّ القوات الأميركية نجحت في الاعتراض والإسقاط لصواريخ ومسيّرات أُطلقت من إيران، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت موقعاً عسكرياً في جزيرة قشم، رداً على محاولات استهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وأضافت "سنتكوم" أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه دول مجاورة، إلا أن بعضها فشل في الوصول إلى أهدافه، موضحة أن صاروخين كانا متجهين نحو الكويت سقطا أو تحطّما قبل بلوغ هدفهما، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأميركية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين. وأشارت إلى أن "القوات الأميركية أسقطت أيضاً ثلاث طائرات مسيّرة هجومية إيرانية كانت تستهدف مدنيين في المياه الإقليمية"، كذلك نفذت ضربات دفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية في جزيرة قشم.

وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. وقال ترامب: "التقارير الإخبارية الكاذبة التي تزعم توقف التواصل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة قبل أيام قليلة، تقارير كاذبة ومضللة"، مضيفاً: "المحادثات بيننا مستمرة، بما في ذلك قبل أربعة أيام وثلاثة أيام ويومين ويوم واحد واليوم". وتابع: "لا أحد يعلم إلى أين ستؤول هذه المحادثات، ولكن كما قلت لإيران: حان الوقت، عاجلاً أو آجلاً، لإبرام اتفاق. لقد استمر هذا الوضع 47 عاماً، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك".