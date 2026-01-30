اعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اليوم الجمعة، اعتداءات للمستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا شابين أثناء مرورهم من بلدة يبرود شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وأكدت المصادر أن أهالي بلدة يبرود تصدوا للمستوطنين وتمكنوا من تخليص أحد الشابين من بين أيديهم بعد تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح، فيما فر الآخر من المكان.

كذلك قالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا لليوم الثاني على التوالي، بلدة قصرة جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون وقوع إصابات. كما أفادت بوجود وعربدة مستوطنين في منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل، بالتزامن مع وجود آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

ووفق مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتاة رغد جهاد نعسان وشقيقها الطفل محمد (12 عامًا) من منزلهما في قرية المغير، إضافة إلى اعتقال مزارع أثناء وجوده في أرضه، كما اقتحمت تجمع أبو ناجح البدوي في منطقة الخلاييل بقرية المغير، واحتجزت ثلاثة من النشطاء الأجانب. وأطلق مستوطنون طائرة مسيّرة للتصوير فوق رؤوس المصلين بمسجد بيت الشيخ في خربة طانا ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، في محاولة لإرهابهم. كما أقدموا على تدمير بساتين زيتون قرب المسجد.

وفي بلدة بيت إمرين شمال نابلس، أغلقت مجموعات من المستوطنين الطريق بعد اقتلاع أشجار زيتون ومهاجمة أحد المنازل، ومنع الأهالي من مدّ خطوط المياه. وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين طاردوا رعاة الأغنام في خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مستوطنين سرقوا وبحماية قوات الاحتلال فجراً عدداً من المواشي من خربة الحلاوة. وأكد أن قوات الاحتلال أغلقت طريق طاروسا غرب مدينة دورا جنوب الخليل، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مستوطنين مسلحين، وبرفقة قطيع كبير من الأبقار، حاصروا منزل المواطن عبد الهادي عبيات في منطقة فصايل الوسطى بالأغوار الفلسطينية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة منذ نحو شهر في إغلاق مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وعرقلة وصولهم إلى أعمالهم ومدارسهم وممتلكاتهم.

وفي الأغوار الشمالية، اعتدى مستوطنون على متضامنين أثناء وجودهم لمساندة المواطنين في نبع غزال الفارسية، فيما اقتحم مستوطنون مسلحون وبحماية من قوات الاحتلال، قصر المورق الأثري جنوب غرب الخليل، وأدوا طقوساً تلمودية.

وفي شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد الرزاق ويوسف إدريس، ونكلت بالأهالي عقب اعتداء للمستوطنين في منطقة خلة النتش، كما هاجم مستوطنون منزلًا في مسافر بني نعيم، وأطلقوا كلابهم باتجاه الأهالي، ورعوا ماشيتهم في حقول المواطنين ومنازلهم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتنكّل بالمواطنين.

وفي غرب بلدة دورا جنوب الخليل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل طاروسا، وأغلقتها بالكامل، ومنعت تنقل المواطنين، لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين للجبل وإقامة طقوس تلمودية فيه. وفي جنوب بيت لحم، اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان، وأقاموا طقوسًا تلمودية، بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال المنطقة بالكامل ومنعها مرور المركبات.

وفي شمال غرب نابلس، هاجم مستوطنون الأراضي الزراعية في سهل المسعودية، وقاموا بتخريب المزروعات وسرقة أعمدة والسياج المحيط بالأراضي. وفي شرق نابلس، أفادت مصادر محلية بأنه للمرة الحادية عشرة على التوالي، تعمد مستوطنون من البؤرة الاستيطانية المقامة غرب بلدة بيت دجن إلى تخريب بيت بلاستيكي. على صعيد آخر، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إغلاق الاحتلال لعدد من محاور الطرق والشوارع الرئيسة في مدينة القدس المحتلة.