اعتداءات على الكويت بصواريخ ومسيرات

- تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، داعيةً الجميع للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، دون تحديد مصدر الهجمات. - تزامنت الاعتداءات مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أميركية رداً على قصف بندر عباس، محذراً من ردود فعل حاسمة في حال تكرار العدوان. - أسقط الجيش الأميركي أربع طائرات مسيّرة إيرانية واستهدف مركز تحكم في بندر عباس، مؤكداً أن العمليات كانت دفاعية للحفاظ على وقف إطلاق النار.

ذكرت الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأفادت الأركان العامة، في منشور عبر منصة إكس، بأن "أصوات الانفجارات، إن سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية". وأضافت: "ندعو الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وتتزامن هذه الاعتداءات على الكويت مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أميركية رداً على قصف بندر عباس، غير أن طهران لم تتبن الاعتداء على الكويت، كما لم يحدد الجيش الكويتي في منشوره مصدر الهجات التي تصدى لها فجراً مكتفياً بوصفها بـ"المعادية".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إنه استهدف قاعدة جوية أميركية في الساعة 04:50 بالتوقيت المحلي، في أعقاب الهجوم الأميركي على بندر عباس دون تحديد موقع القاعدة المستهدفة. وفي الوقت نفسه، حذر الحرس الثوري من أن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيستدعي ردا "أكثر حسما"، قائلا إن مسؤولية العواقب تقع على عاتق "المعتدي"، على حد وصفه.

وكانت قناة فوكس نيوز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، أن الجيش الأميركي أسقط أربع طائرات مسيّرة وضرب مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، وأضافت "فوكس نيوز" عن المسؤولين أنفسهم أن "القوات الأميركية أسقطت أربع طائرات إيرانية مسيّرة هجومية كانت تُشكّل تهديدا في محيط مضيق هرمز، كما استهدفت محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيّرة خامسة"، مشيرة إلى أن هذه العمليات كانت "دقيقة ودفاعية بحتة"، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار، على حد قولها.

من جهتها، أفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تليغرام بأن أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول مياه الخليج دون التنسيق مع السطات الإيرانية، مؤكداً إجبار السفن على العودة بعد إطلاق طلقات تحذيرية. وأوضح التفلزيون الإيراني أن الحادث وقع قرابة الساعة 12:35 صباحا بالتوقيت المحلي (21:05 ت غ الأربعاء) من دون تقديم تفاصيل إضافية عن السفن.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)