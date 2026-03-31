اعتداءات إيران على دول الخليج: إصابات في دبي وحريق بناقلة نفط كويتية

- تعرضت الإمارات لهجمات إيرانية، حيث أصيب 4 أشخاص في دبي بسبب شظية اعتراض جوي، واندلع حريق في ناقلة نفط كويتية بميناء دبي نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى أضرار مادية واحتمالية تسرب نفطي. - السعودية اعترضت 8 صواريخ باليستية استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية، وسقطت شظايا على منازل في الخرج مسببة أضرارًا مادية محدودة دون إصابات. - الكويت والبحرين تصدتا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وأطلقت البحرين صفارات الإنذار تحذيرًا من هجوم محتمل، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إذ أعلنت الإمارات إصابة 4 أشخاص، فجر اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في منزل بإمارة دبي نتيجة سقوط شظية ناجمة عن اعتراض جوي، فيما تعرضت ناقلة نفط كويتية قبالة سواحل دبي لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق وأضرار مادية بها. كما تعرّضت السعودية والكويت لعدة هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة منذ فجر اليوم، ودوت صفارات الإنذار في البحرين تحذيراً من هجوم محتمل.

الإمارات

وأفاد مكتب دبي الإعلامي في بيان، بأن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في منزل مهجور بمنطقة البدع، نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض للدفاعات الجوية. وأشار إلى تسجيل 4 إصابات بسيطة لأشخاص كانوا بالقرب من المنزل. وفي اعتداء ثانٍ، نشب حريق في ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مؤسسة البترول الكويتية أن "ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء وجودها في منطقة (المخطاف) بميناء دبي في الإمارات". وأضافت "كونا" أن ذلك "أسفر عن أضرار مادية في بدن السفينة واندلاع حريق على متنها مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيط" مؤكدة "عدم وجود إصابات بشرية". وفي وقت لاحق، قالت سلطات دبي إن فرق الإطفاء أخمدت الحريق.

السعودية

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 8 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المملكة منذ فجر الثلاثاء وتدميرها. وأوضحت أن 7 منها كانت تستهدف منطقة الرياض، بينما استهدف الصاروخ الثامن المنطقة الشرقية. وسبق ذلك إعلان الدفاع المدني السعودي إطلاق صفارات الإنذار ثلاث مرات، مرتين في محافظة الخرج (تابعة لمنطقة الرياض) ومرة في المنطقة الشرقية.

إلى ذلك، أفاد الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، بسقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة بمحافظة الخرج نتجت منه أضرار مادية محدودة. وبحسب بيان للدفاع المدني السعودي، فقد سقطت شظايا اعتراض طائرة مسيرة على ستة منازل، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج، نجمت عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.

الكويت

وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأوضح في بيان أن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناتجة من عمليات الاعتراض من قبل منظومات الدفاع الجوي.

البحرين

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورا إلى أقرب مكان آمن.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لاعتداءات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية شملت مطارات وموانئ ومباني، وهو ما أدانته هذه الدول وطالبت مرارا بوقفه. وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف "قواعد ومصالح أميركية" في المنطقة.

(الأناضول، العربي الجديد)