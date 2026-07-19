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اعتداءات إيرانية على 3 دول عربية.. والأردن ينفي وجود تهديدات بالعقبة

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العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:51 (توقيت القدس)
تصاعد الدخان من مقر الأسطول الخامس الأميركي في المنامة، فبراير 2026 (الأناضول)
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- التوترات الإيرانية في المنطقة: شنت إيران هجمات على دول عربية مثل البحرين والكويت، حيث تصدت الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مع دعوة المواطنين للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.

- الوضع الأمني في الأردن: نفت الحكومة الأردنية وجود تهديدات في العقبة، مؤكدة أن المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي، رغم تحذيرات السفارة الأميركية لمواطنيها.

- هجوم على حزب كردي في أربيل: تعرض مقر حزب الحرية الكردستاني لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى إصابة ثمانية من عناصر البيشمركة، مع استمرار تحليق طائرات استطلاع لجمع المعلومات.

الحكومة الأردنية: مطار وميناء العقبة يواصلان عملهما بشكل طبيعي

الاعتداءات الإيرانية طاولت اليوم الكويت والبحرين والعراق

تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية منذ بدء التصعيد الأخير مع واشنطن في 12 يوليو/تموز الجاري، وقد طاولت اليوم الأحد العراق والبحرين والكويت، فيما نفت الحكومة الأردنية وجود أي تهديدات أو قرارات إخلاء في العقبة، بعد تحذير السفارة الأميركية في عمّان مواطنيها بالأردن من التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي وميناء المدينة.

جسر إيراني تعرض للدمار في بندر عباس جنوب إيران، 18 يوليو 2026 (فرانس برس)
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البحرين تتصدى لاعتداءات

أعلن تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت هجمات جوية إيرانية في أجواء المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية.

اعتداءات بالصواريخ والمسيرات على الكويت

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي الأهداف المهاجمة، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

الأردن ينفي وجود تهديدات أو قرارات إخلاء في العقبة

نفى وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني، وجود أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرار بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري في المدينة. وأضاف أن المطار والميناء يواصلان عملهما بشكل طبيعي، مشدداً على أن أي مخاطر محتملة يجري التحذير منها عبر الجهات الأردنية المختصة، ووفق إجراءات معدة مسبقاً، من بينها إطلاق صفارات الإنذار فوراً. وأضاف المومني أن الجهات الأردنية المختصة لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وجاء تصريحات المومني بعد أن أصدرت السفارة الأميركية في عمّان، في وقت سابق من اليوم، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأميركيين من التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في العقبة، بدعوى وجود "تهديد محدد وموثوق به" وإخلاء المرفقين. ودعت السفارة الأميركية في عمّان المواطنين الأميركيين إلى الامتناع عن التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة، كما جددت توصيتها للأميركيين بتجنب التوجه إلى القواعد العسكرية في الأردن، مع الالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.

هجوم على مقر لحزب إيراني معارض في أربيل

أُصيب ثمانية من عناصر البيشمركة الكردية في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقراً لحزب الحرية الكردستاني المعارض لإيران قرب مخيم دارشكران في محافظة أربيل. ونقلت شبكة "رووداو" عن عضو قيادة الحزب أديب خالديان قوله إن أربعة من المصابين في حالة خطيرة، مضيفاً أن طائرات استطلاع مسيّرة تواصل التحليق فوق مقرات الحزب لجمع المعلومات. وأشار إلى أن هذه القوة تعرّضت لهجمات إيرانية عدة في السابق، أسفرت عن مقتل عنصرين وإصابة 26 آخرين.

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