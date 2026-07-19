اعتداءات إيرانية على 3 دول عربية.. والأردن ينفي وجود تهديدات بالعقبة

- التوترات الإيرانية في المنطقة: شنت إيران هجمات على دول عربية مثل البحرين والكويت، حيث تصدت الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مع دعوة المواطنين للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة. - الوضع الأمني في الأردن: نفت الحكومة الأردنية وجود تهديدات في العقبة، مؤكدة أن المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي، رغم تحذيرات السفارة الأميركية لمواطنيها. - هجوم على حزب كردي في أربيل: تعرض مقر حزب الحرية الكردستاني لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى إصابة ثمانية من عناصر البيشمركة، مع استمرار تحليق طائرات استطلاع لجمع المعلومات.

تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية منذ بدء التصعيد الأخير مع واشنطن في 12 يوليو/تموز الجاري، وقد طاولت اليوم الأحد العراق والبحرين والكويت، فيما نفت الحكومة الأردنية وجود أي تهديدات أو قرارات إخلاء في العقبة، بعد تحذير السفارة الأميركية في عمّان مواطنيها بالأردن من التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي وميناء المدينة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الهجمات الجوية الإيرانية التي اعترضتها الدفاعات البحرينية؟ ما هي طبيعة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تصدت لها الدفاعات الكويتية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أخبار تراجع لافت في حدة الضربات الأميركية على إيران

البحرين تتصدى لاعتداءات

أعلن تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت هجمات جوية إيرانية في أجواء المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية.

تم إطلاق صافرة الإنذار ،، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 19, 2026

اعتداءات بالصواريخ والمسيرات على الكويت

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي الأهداف المهاجمة، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/Q2vXG7EQNM — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 19, 2026

الأردن ينفي وجود تهديدات أو قرارات إخلاء في العقبة

نفى وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني، وجود أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرار بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري في المدينة. وأضاف أن المطار والميناء يواصلان عملهما بشكل طبيعي، مشدداً على أن أي مخاطر محتملة يجري التحذير منها عبر الجهات الأردنية المختصة، ووفق إجراءات معدة مسبقاً، من بينها إطلاق صفارات الإنذار فوراً. وأضاف المومني أن الجهات الأردنية المختصة لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وجاء تصريحات المومني بعد أن أصدرت السفارة الأميركية في عمّان، في وقت سابق من اليوم، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأميركيين من التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في العقبة، بدعوى وجود "تهديد محدد وموثوق به" وإخلاء المرفقين. ودعت السفارة الأميركية في عمّان المواطنين الأميركيين إلى الامتناع عن التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة، كما جددت توصيتها للأميركيين بتجنب التوجه إلى القواعد العسكرية في الأردن، مع الالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.

Security Alert: U.S. Embassy Amman - July 19. 2026



Due to a specific and credible threat, Jordanian authorities evacuated the international airport and seaport in Aqaba. We strongly advise all Americans to refrain traveling to either the airport or seaport. Continue to follow… pic.twitter.com/POmmwxYVsZ — U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 19, 2026

هجوم على مقر لحزب إيراني معارض في أربيل

أُصيب ثمانية من عناصر البيشمركة الكردية في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقراً لحزب الحرية الكردستاني المعارض لإيران قرب مخيم دارشكران في محافظة أربيل. ونقلت شبكة "رووداو" عن عضو قيادة الحزب أديب خالديان قوله إن أربعة من المصابين في حالة خطيرة، مضيفاً أن طائرات استطلاع مسيّرة تواصل التحليق فوق مقرات الحزب لجمع المعلومات. وأشار إلى أن هذه القوة تعرّضت لهجمات إيرانية عدة في السابق، أسفرت عن مقتل عنصرين وإصابة 26 آخرين.