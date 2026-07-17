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اعتداءات إيرانية على قطر والكويت والبحرين

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الدوحة

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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17 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:30 (توقيت القدس)
كورنيش الدوحة في قطر، 3 فبراير 2026 (Getty)
كورنيش الدوحة في قطر، 3 فبراير 2026 (Getty)
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- شنت إيران هجمات صاروخية على قطر والكويت والبحرين، حيث تصدت الدفاعات الجوية القطرية والكويتية للهجمات، وأصيب طفل في قطر جراء الشظايا.
- أصدرت وزارة الداخلية القطرية تنبيهات للسكان بالبقاء في منازلهم حتى زوال الخطر، وأعلنت لاحقًا عودة الوضع إلى طبيعته.
- البحرين أطلقت صافرات الإنذار وطلبت من المواطنين التوجه لأماكن آمنة، بينما شهدت الكويت والبحرين هجمات متكررة طوال الأسبوع الماضي.

الدوحة أعلنت لتصدّي لهجمات صاروخية

شنت إيران اعتداءات متكررة على دول عربية

شنت إيران اعتداءات على دول الخليج العربي فجر اليوم الجمعة، استهدفت كلاً من قطر والكويت والبحرين. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم، عن التصدّي لهجمات صاروخية استهدفت الدولة. وحسب وزارة الداخلية القطرية، أصيب طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات التصدي للصواريخ الإيرانية.

وسمع فجر اليوم دويّ انفجارات في سماء الدوحة، ناتجة- كما يبدو- عن التصدي للهجمة الصاروخية الإيرانية.  وأرسلت وزارة الداخلية القطرية بالتزامن تنبيها الى الهواتف المحمولة، أشار إلى رفع مستوى التهديد الأمني، وطلبت من السكان البقاء في منازلهم، وفي أماكن آمنة، وعدم الخروج حتى زوال الخطر. وبعد فترة، أرسلت الوزارة تنبيها جديدا، يفيد بزوال التهديد الأمني، وأن الوضع عاد إلى طبيعته.

وفي السياق، أعلن الجيش الكويتي، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني". كما أعلنت البحرين عن إطلاق صافرات الإنذار، وحضّت المواطنين والمقيمين على "التوجه لأقرب مكان آمن".

وشنت إيران هجمات متكررة طوال الأسبوع الماضي على كل من الكويت والبحرين والأردن، فيما يعود آخر اعتداء على قطر إلى صباح الأحد الماضي، حيث أعلنت الدوحة "تصدي القوات المسلحة القطرية لهجمات بالصواريخ البالستية"، حيث تعرضت قطر يومها لهجمات صاروخية على مرتين متتاليتين خلال 3 ساعات.

قارب تقليدي قبالة كورنيش الدوحة، 29 يونيو 2026 (Getty)
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