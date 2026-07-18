اعتداءات إيرانية على دول عربية: أول استهداف للسعودية منذ 4 أشهر

- إيران تواصل اعتداءاتها على دول الخليج والأردن، حيث استهدفت السعودية بصاروخ باليستي لأول مرة منذ أربعة أشهر، مما أدى إلى تفعيل الإنذار المبكر في الخرج وينبع. - الكويت تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية المواطنين للتقيد بتعليمات الأمن. - البحرين أطلقت صفارات الإنذار ثلاث مرات تحسباً لهجوم جوي، بينما أسقطت القوات المسلحة الأردنية عشرة صواريخ إيرانية دون وقوع إصابات أو أضرار.

تواصل إيران اعتداءات على دول المنطقة، ولا سيما دول الخليج والأردن. فبعد أن طاولت هذه الاعتداءات 7 دول عربية، استهدفت طهران فجر اليوم 4 بلدان عربية.

السعودية: أول استهداف منذ 4 أشهر

نقل موقع أكسيوس عن مصدر أميركي رفيع أن إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أميركية في السعودية. وأضاف المسؤول نفسه أن هذا الهجوم أول استهداف إيراني مباشر للسعودية منذ نحو أربعة أشهر. وكان الدفاع المدني السعودي أفاد بتفعيل الإنذار المبكر في الخرج وينبع تحسباً لخطر محتمل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول العربية الأخرى التي طاولتها الاعتداءات الإيرانية حسب النص؟ ما هي أنواع الأسلحة التي استخدمتها إيران في هجماتها على الدول العربية المذكورة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الكويت: اعتداءات بالصواريخ والمسيرات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، في ثلاثة بيانات، تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إثر "العدوان الإيراني الآثم". وأضافت أن "أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية المواطنين والمقيمين إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

البحرين: إيران تتبنى استهداف جسور

أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد لثلاث مرات تحسبا لهجوم جوي، فيماأعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم السبت، أنه استهدف قبل ساعات، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من عملية "الصاعقة"، حظائر المقاتلات ومواقفها وخزانات الوقود التابعة للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى، إضافة إلى عدد من الجسور في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.

الأردن: إسقاط 10 صواريخ إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر اليوم السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها. وأضافت في بيان أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها. كما أفادت بأن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن "فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".