- تصاعد التوترات بين إيران ودول الخليج بعد استئناف الهجمات الأميركية على إيران في يوليو 2026، حيث شنت إيران هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على الكويت والبحرين، مستهدفة معدات عسكرية أميركية. - الحرس الثوري الإيراني أعلن عن هجوم على موقع عسكري أميركي في الأردن، واعتراض القوات الأردنية للصواريخ، واحتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد اتهام الجيش الأميركي بتضليل السفينتين. - القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت عن جولة جديدة من الضربات على إيران، مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية، لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

تواصل إيران اعتداءاتها على دول في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ استئناف الهجمات الأميركية عليها في 7 يوليو/ تموز الجاري، إذ شنّت اليوم الثلاثاء هجوماً على الكويت، قالت إنه استهدف معدات عسكرية أميركية، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منطقتين في البحرين.

الكويت تعلن التصدي لهجمات إيرانية

قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية التابعة له اعترضت، اليوم الثلاثاء، صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، بعدما أُطلقت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

في المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلاً عن الجيش الإيراني، بأنه استهدف أنظمة صواريخ أميركية في قاعدة عريفجان الكويتية بصواريخ أرض-أرض.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/HnuJkXxo2H — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 20, 2026

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن القوات الجوفضائية التابعة له استهدفت، بهجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة، رادار إنذار مبكر، ومنظومة رادار للدفاع الصاروخي، وراداراً من طراز FPS-117، ومنظومة دفاع جوي من طراز باتريوت، إضافة إلى منظومة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تابعة للدفاع الجوي الأميركي في قاعدة أحمد الجابر. وأضاف البيان أن الهجوم استهدف أيضاً حظيرة لطائرات MQ-9 المسيّرة في قاعدة علي السالم الجوية، مشيراً إلى تدمير عدد من هذه الطائرات أو تعرضها لأضرار جسيمة.

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الحرس الثوري يهاجم البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، تدمير رادار ومنظومة دفاع جوي أميركيين في البحرين، واستهداف منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت. وقال الحرس الثوري إن هجوماً صاروخياً وبالطائرات المسيّرة دمّر بالكامل منظومة دفاع جوي وراداراً أميركيين في منطقة المحرق، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة، كما استهدف منظومة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت في الرفاع، مؤكداً تدميرها. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، استهداف بنية تحتية تابعة لشركة "أمازون" الأميركية في البحرين.

الأردن: تحييد مسيّرات إيرانية

أيضاً، أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، تحييد خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن القوات المسلحة تعاملت، ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران، موضحاً أنه "جرى تحييدها بكفاءة ودقة، وفقاً لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية". وأكد المصدر أن "القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها". وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في بيان، أنه شنّ هجوماً على موقع عسكري أميركي في الأردن.

"احتراق" ناقلتي نفط في مضيق هرمز

أيضا، أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الثلاثاء، احتراق ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا عبور "مسار غير آمن" جنوب مضيق هرمز، مؤكداً استمرار إغلاق المضيق إلى حين توقف ما وصفه بـ"الاعتداءات الأميركية" في المنطقة. وقال الحرس الثوري إن ناقلتي النفط "تعرضتا لانفجار أدى إلى اندلاع حريق واسع وتوقفهما"، متهماً الجيش الأميركي بـ"تضليل" السفينتين ودفعهما إلى سلوك المسار الجنوبي للمضيق.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن واقعة بحرية على بعد ثمانية أميال بحرية شمال شرقي ميناء ليما العُماني، مشيرة إلى أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

سنتكوم: استكملنا جولة ضربات ضد إيران

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر الثلاثاء، استكمال جولة جديدة من الضربات على إيران. وقالت سنتكوم، في بيان، إن "القوات الأميركية استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منظومات دفاع جوي، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".