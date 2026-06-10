اعتداءات إيرانية على الكويت والبحرين والأردن

- الكويت والأردن والبحرين تصدت لاعتداءات إيرانية باستخدام المسيّرات والصواريخ، مستهدفة المدنيين ومنتهكة القانون الدولي. الكويت دعت للالتزام بتعليمات الأمن، والبحرين فعّلت صفارات الإنذار، والأردن اعترضت خمسة صواريخ دون أضرار. - الحرس الثوري الإيراني قصف 21 هدفاً في قواعد أميركية بالمنطقة، رداً على هجمات أميركية بعد إسقاط مروحية في مضيق هرمز، مستهدفاً قواعد في الكويت والبحرين والأردن. - القيادة المركزية الأميركية نفذت هجمات على إيران، مستهدفة أنظمة الدفاع الجوي والرادارات، رداً على الهجمات الإيرانية ضد القوات الأميركية والسفن التجارية.

أعلنت الكويت والأردن والبحرين التصدي لاعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تستهدف المدنيين وتنتهك القانون الدولي والإنساني. وقال الجيش الكويتي في بيان فجر اليوم الأربعاء، إنّ "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة". وأضاف: "نهيب بالجميع التزام تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة".

كما أعلنت قوة دفاع البحرين، تصدي الدفاعات الجوية لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد. وقالت في بيان، إن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين"، معتبرة أن هذه الاعتداء تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وكانت البحرين قد فعّلت البحرين صفارات الإنذار مرتين ودعت سكانها إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.

كذلك أعلن الجيش الأردني، فجر الأربعاء، اعتراض خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء شمال شرقي البلاد. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إن "أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق".

وأضاف أن "عملية الاعتراض نتج منها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت من مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وتابع: "القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية الراهنة وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي للمملكة من أي طرف".

يأتي ذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيَّرة 21 هدفاً في قواعد جوية وبحرية أميركية بالمنطقة، رداً على هجمات للولايات المتحدة استهدفت مناطق متفرقة في إيران، بعد إسقاط طهران مروحية أميركية من طراز أباتشي في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري، في بيان، إنّ "الجيش الأميركي أقدم في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء على استهداف عدة مواقع في مدن جاسك وسيريك وقشم الإيرانية، ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات وتدمير خزانين للمياه في سيريك".

وأضاف أن قواته قصفت 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأميركية بالمنطقة وأسقطت طائرة مسيَّرة من طراز "MQ-9" في أجواء منطقة "جم" بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد. وأوضح الحرس الثوري، أنه نفذ هجوماً بالطائرات المسيَّرة الانتحارية استهدف قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت الذي قال إنها "تضم وجوداً عسكرياً أميركياً"، وقواعد أميركية وأنظمة رادارية تابعة لمقر الأسطول البحري الخامس الأميركي في البحرين. وأضاف أن قواته الجوية الفضائية "استهدفت ودمرت بالصواريخ بعيدة المدى 4 أهداف مهمة، من بينها حظائر مقاتلات "F-35" في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابعين للجيش الأميركي في قاعدة الأزرق بالأردن".

وجاء ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر الأربعاء، أنها أكملت سلسلة من الهجمات العسكرية على إيران بدعوى "الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أميركية الثلاثاء". وقالت "سنتكوم"، في بيان: "أكملت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات دفاع عن النفس ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي يوم أمس الثلاثاء". وذكرت أن مقاتلاتها الجوية استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ومحطات التحكم الأرضي، ومواقع رادارات المراقبة بالقرب من مضيق هرمز. وأضافت: "العملية جاءت رداً على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت القوات الأميركية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية".