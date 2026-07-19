اعتداءات إيرانية على العراق والبحرين والكويت والأردن

- البحرين والكويت تواجهان تصعيدًا في الاعتداءات الجوية الإيرانية، حيث اعترضت البحرين هجمات جوية، وأطلقت الكويت صفارات الإنذار بعد تصديها لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. - الأردن يتعرض لهجوم صاروخي إيراني على العقبة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية الصواريخ، وأكدت الحكومة عدم وجود تهديدات محتملة، مع استمرار عمل المطار والميناء بشكل طبيعي. - هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف مقر حزب الحرية الكردستاني المعارض لإيران في أربيل، مما أدى إلى إصابة ثمانية من عناصر البيشمركة، واستمرار تحليق طائرات استطلاع لجمع المعلومات.

تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية منذ بدء التصعيد الأخير مع واشنطن في 12 يوليو/تموز الجاري، وقد طاولت اليوم الأحد العراق والبحرين والكويت والأردن.

البحرين تتصدى لاعتداءات

أعلن تلفزيون البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت هجمات جوية إيرانية في أجواء المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية.

تم إطلاق صافرة الإنذار ،، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 19, 2026

اعتداءات بالصواريخ والمسيرات على الكويت

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي الأهداف المهاجمة، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/Q2vXG7EQNM — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 19, 2026

الأردن: هجوم صاروخي على العقبة

أطلقت إيران، اليوم الأحد، صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية، وفق ما أعلنت القوات المسلحة الأردنية. في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد عملية الإطلاق، محذراً من احتمال تفعيل صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل.

وأفاد مراسل "العربي الجديد" بإطلاق صفارات الإنذار في العاصمة عمّان ومناطق مختلفة، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن منظومات دفاع جوي أميركية اعترضت الصواريخ، بينما سقطت شظايا اعتراضية في مدينة إيلات بعد إعلان استهداف العقبة.

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وقبل الهجوم، نفى وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني، وجود أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرار بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري في المدينة. وأضاف أن المطار والميناء يواصلان عملهما بشكل طبيعي، مشدداً على أن أي مخاطر محتملة يجري التحذير منها عبر الجهات الأردنية المختصة، ووفق إجراءات معدة مسبقاً، من بينها إطلاق صفارات الإنذار فوراً. وأضاف المومني أن الجهات الأردنية المختصة لم تسجل أي تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

أخبار تراجع لافت في حدة الضربات الأميركية على إيران

وجاء تصريحات المومني بعد أن أصدرت السفارة الأميركية في عمّان، في وقت سابق من اليوم، تنبيهاً أمنياً حذّرت فيه المواطنين الأميركيين من التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في العقبة، بدعوى وجود "تهديد محدد وموثوق به" وإخلاء المرفقين. ودعت السفارة الأميركية في عمّان المواطنين الأميركيين إلى الامتناع عن التوجه إلى مطار الملك الحسين الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة، كما جددت توصيتها للأميركيين بتجنب التوجه إلى القواعد العسكرية في الأردن، مع الالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.

Security Alert: U.S. Embassy Amman - July 19. 2026



Due to a specific and credible threat, Jordanian authorities evacuated the international airport and seaport in Aqaba. We strongly advise all Americans to refrain traveling to either the airport or seaport. Continue to follow… pic.twitter.com/POmmwxYVsZ — U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 19, 2026

هجوم على مقر لحزب إيراني معارض في أربيل

أُصيب ثمانية من عناصر البيشمركة الكردية في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقراً لحزب الحرية الكردستاني المعارض لإيران قرب مخيم دارشكران في محافظة أربيل. ونقلت شبكة "رووداو" عن عضو قيادة الحزب أديب خالديان قوله إن أربعة من المصابين في حالة خطيرة، مضيفاً أن طائرات استطلاع مسيّرة تواصل التحليق فوق مقرات الحزب لجمع المعلومات. وأشار إلى أن هذه القوة تعرّضت لهجمات إيرانية عدة في السابق، أسفرت عن مقتل عنصرين وإصابة 26 آخرين.