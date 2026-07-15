اعتداءات إيرانية على البحرين والكويت والأردن

- تصعيد عسكري بين إيران والولايات المتحدة يشمل هجمات صاروخية إيرانية وضربات أميركية، مع التركيز على إضعاف القدرات الإيرانية في مضيق هرمز. - ردود فعل إقليمية تشمل تفعيل صفارات الإنذار في البحرين وتصدي الجيش الكويتي لهجمات، واستهداف قاعدة الأزرق في الأردن، مع تأكيد أميركي على استمرار الضربات. - تصريحات أميركية تتضمن تهديدات بتصعيد الضربات وتدمير البنية التحتية الإيرانية ما لم تعد طهران للمفاوضات، مع تحذيرات من استهداف المدنيين.

شنّت إيران، فجر اليوم الأربعاء، هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت دولاً في المنطقة، بالتزامن مع جولة جديدة من الضربات الأميركية على مواقع إيرانية، في أحدث تصعيد بين واشنطن وطهران الذي دخل يومه الرابع على التوالي. وأعلنت وزارة الداخلية في البحرين عن تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد هجمات جوية، داعية المواطنين والمقمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إنه استهدف ما ذكر أنها منشآت قيادة وسيطرة ودعم لوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين. وجاء هذا رداً على ما وصفها الحرس الثوري بتحركات من جانب الولايات المتحدة في المحيط الهندي وجهودها للسيطرة على مضيق هرمز وتقييد الملاحة البحرية.

بدوره، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة. وأشار في بيان إلى أن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعياً من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وقبيل ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، إن ست فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني تمكنت من السيطرة على حريق في أحد المواقع بالكويت دون تسجيل إصابات. وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن الموقع "تعرض للاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم".

كما أعلن الجيش الإيراني عن تنفيذ المرحلة السابعة مما سماه "عمليات الصاعقة"، مستهدفا عبر هجوم بطائرات مسيّرة قاعدة الأزرق في الأردن، والتي قال إنه تتمركز فيها مقاتلات من طراز "إف 18" تابعة للجيش الأميركي، بالإضافة إلى مبان سكنية ومستودعات ضخمة للمعدات. وأكد الجيش الإيراني في بيان له أن هذه الهجمات تأتي في سياق الرد على الانتهاكات الأميركية للعهود ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه العملية هي السابعة من نوعها ضد قواعد ومراكز تابعة للقوات الأميركية في المنطقة منذ بدء التصعيد.

وجاءت الاعتداءات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أنها بدأت عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، شنّ جولة إضافية من الضربات ضد إيران بهدف "مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز". وذكرت في بيان أن الضربات تستبق استعداد القوات الأميركية لاستئناف الحصار البحري المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، على أن يدخل الحصار حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال برادلي كوبر، في بيان "على مدى الأيام السبعة الماضية، تعمّدت إيران استهداف المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة نحو 12 من أفراد الطواقم المدنية". وأضاف في بيانه "كما أطلقت القوات الإيرانية عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول الخليج المجاورة"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعمل "على محاسبة إيران على عدوانها غير المبرر الذي لا يزال يعرّض أرواح الأبرياء للخطر".

بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات التي تشنها بلاده على إيران ستتصاعد في الأيام المقبلة ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أنه لا خيار أمامها سوى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" نشرتها اليوم الأربعاء: "سنضربهم بقوة كبيرة الليلة. وسنضربهم بقوة كبيرة ليلة الغد. وسنضربهم بقوة كبيرة في الليلة التي تليها".

وأضاف الرئيس الأميركي: "ثم في الأسبوع المقبل ستسوء الأمور فعلاً بالنسبة إليهم، لأن الأسبوع المقبل يأتي دور محطات الكهرباء. الأسبوع المقبل يأتي دور الجسور. سندمّر جميع محطات الكهرباء، وسندمّر جميع جسورهم ما لم يجلسوا إلى الطاولة ويتفاوضوا". وشدد على أن طهران "لا خيار أمامها" سوى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.