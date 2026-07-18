اعتداءات إيرانية تطاول 4 دول عربية بينها السعودية والأردن

- تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث استهدفت إيران قاعدة أمريكية في السعودية بصاروخ باليستي، وهو أول استهداف مباشر للسعودية منذ أربعة أشهر، مما أدى إلى تفعيل الإنذار المبكر في الخرج وينبع. - استهدفت إيران معسكرات أمريكية في الكويت والأردن، بينما تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بطائرات مسيرة، وأطلقت البحرين صفارات الإنذار تحسباً لهجوم جوي. - وسّعت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، مستهدفة منشآت بنية تحتية وجسوراً، في محاولة للضغط على طهران لتخفيف قبضتها على مضيق هرمز.

واصلت إيران ليل الجمعة السبت اعتداءاتها على دول عربية بما فيها السعودية. وأطلقت إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أميركية في السعودية، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع. وقال المسؤول الأميركي إن هذا هو أول استهداف إيراني مباشر للسعودية منذ نحو أربعة أشهر. وكان الدفاع المدني السعودي أفاد بتفعيل الإنذار المبكر في الخرج وينبع تحسبا لخطر محتمل.

وفي سياق الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الجيش الإيراني استهدف معسكرات وقواعد أميركية في الكويت والأردن، فيما أكد الجيش الكويتي أنه يتصدى لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيرة. ومن جهتها، أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد تحسبا لهجوم جوي.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/Hu9qJgfJaV — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 18, 2026

وصعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. ومنذ أيام، تشنّ الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تنفذ طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة.

والجمعة، وسّعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران، إذ استهدفت مزيداً من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.