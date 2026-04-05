اعتداءات إيرانية تستهدف مرافق للطاقة في الكويت والبحرين والإمارات

- تعرضت الكويت والبحرين لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ، استهدفت منشآت حيوية مثل مجمع القطاع النفطي في الكويت ومنشآت تخزين في البحرين، مما أدى إلى أضرار مادية دون إصابات بشرية. - تصدت الإمارات لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة، مما تسبب في حرائق بمصنع بروج للبتروكيماويات، وتم تعليق العمليات لتقييم الأضرار دون تسجيل إصابات. - انتقد محلل أمني الأداء الأمريكي في مواجهة إيران، مشيراً إلى فشل واشنطن في حماية الخليج، مما قد يشجع دولاً أخرى على استخدام القوة دون الخوف من رد فعل أمريكي.

تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إذ أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تعرّض عدد من المنشآت الحيوية لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، فيما اندلع حريق في منشأة بالبحرين إثر استهداف من طهران، وتحدثت الإمارات عن التصدي لهجوم إيراني.

الكويت

قالت مؤسسة البترول في الكويت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن "حريقاً اندلع في مجمّع القطاع النفطي بمدينة الشويخ إثر اعتداء بمسيَّرات". وأضافت المؤسسة أن "فرق الطوارئ تعاملت على الفور مع الحريق دون أن يوقع ذلك إصابات بشرية".

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة المالية الكويتية استهداف مجمّع الوزارات في الكويت العاصمة بطائرة مسيَّرة إيرانية، ما أوقع أضراراً مادية جسيمة بالمبنى، دون تسجيل إصابات بشرية. وذكرت الوزارة، في بيان أنها قررت أن يكون العمل يوم الأحد عن بعد لموظفي المجمع الوزاري وتأجيل استقبال المراجعين.

وفي هجوم ثالث، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيَّرة معادية إيرانية. وقالت الوزارة، في بيان، إن الاستهداف أدى إلى "وقوع أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأشارت إلى أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء، حيث إنها تمثل أولوية قصوى. وكان الجيش الكويتي قد أعلن في بيانين منفصلين، فجر الأحد، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيَّرة معادية.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، فجر الأحد، اندلاع حريق في إحدى المنشآت من جراء استهداف إيراني. وقالت الوزارة، في بيان، إن "الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق".

وقالت شركة بابكو البحرينية في وقت لاحق إن حريقاً اندلع في خزان بإحدى منشآت التخزين التابعة لها عقب اعتداء إيراني دون وقوع إصابات. وأضافت الشركة في بيان أن الحريق أُخمد ويجرى حالياً تقييم الأضرار.

كما أعلنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عن تعرض عدد من وحداتها التشغيلية لهجوم بمسيرات إيرانية إثر إعتداء إيراني، ما أسفر عن اندلاع حريق في تلك الوحدات. وأشارت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، إلى السيطرة على الحريق بالكامل وإخماده، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

الإمارات

وفي الإطار نفسه، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن دفاعاتها الجوية تعاملت، فجر الأحد، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيَّرة قادمة من ايران. وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية مع هجمات الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيَّرة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في وقت لاحق إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وأفاد المكتب، في بيان، بتعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، مشيراً إلى عدم تسجيل أي إصابات.

"يديعوت أحرونوت": واشنطن فشلت في ردع إيران والدفاع عن الخليج

إلى ذلك، انتقد محلل الشؤون الأمنية في صحيفة يديعوت أحرونوت رونين برغمان الآداء الأميركي خلال الحرب على إيران. وقال برغمان نقلاً عن مصادر أمنية إن الجيش الأميركي لم يستعد لإغلاق مضيق هُرمز، ولم يزوّد البيت الأبيض بالقدرات اللازمة لضمان الشرط الحيوي للعلاقات الاستراتيجية بين واشنطن ودول الخليج.

ورأى المحلل المقرّب من الأوساط الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية أن واشنطن التي بدأت هذه الحرب، وكان لديها الوقت للاستعداد لها، قد فشلت في حماية دول الخليج والدفاع عنها، بينما اعتمدت الأخيرة عليها في فعل ذلك. وبحسبه، فقد فشلت واشنطن حتّى اللحظة على الأقل في ردع إيران؛ إذ تبدى ذلك في كون الإيرانيين يواجهون القوة بالقوة ولا يرتدعون من مقتل قادتهم، ولا يزالون يغلقون مضيق هُرمز الذي لا يوجد رد للتعامل معه من جانب ترامب أو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وطبقاً لما نقلته الصحيفة عن مسؤول أمني، فإن الضعف البارز للجيش الأميركي "من شأنه تشجيع دول مثل روسيا والصين على أن تدرس بجدية استخدام القوة بغية تحقيق أهداف من دون التخوف من العملاق النائم"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.