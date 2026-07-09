اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات على الكويت والبحرين والأردن

- أعلنت الكويت والبحرين والأردن عن تصديها لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقًا للقانون الدولي. - أدانت دول الخليج ومصر الاعتداءات الإيرانية، مشددة على ضرورة تجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية، مع تأكيد تضامنها مع الدول المتضررة واعتبار أمن الخليج جزءًا من الأمن القومي العربي. - شن الجيش الأميركي هجمات على أهداف إيرانية، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه لقواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن، محذرًا من توسيع نطاق الرد.

أعلنت الكويت والبحرين والأردن، اليوم الخميس، التصدي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط تأكيد أن هذه الاعتداءات تستهدف المدنيين وتنتهك القانون الدولي والإنساني. وندّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الخميس، بالاعتداءات، مشيرة إلى أنها تعكس "نهجاً عدائياً متكرراً، في انتهاك صارخٍ لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817".

وأكدت الوزارة أن الاعتداءات الإيرانية "تشكّل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يُفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويُهدد السلم والأمن الإقليميين، ويُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية"، كما شددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها "خط أحمر"، مجددةً التأكيد أن دولة الكويت تحتفظ بحقوقها كاملة في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبها، عبّرت قطر عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أنها "انتهاك لسيادة الدول، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي". وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة "تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

كما أعربت مصر عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية، معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وزيادة حدة التوترات الإقليمية". وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم، تضامن مصر الكامل مع الأردن والكويت والبحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، كما شددت على أن "أمن دول الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي"، مجددة رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول أو المساس باستقرار المنطقة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ووقف كل الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

من جانبها، أدانت الإمارات الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين والكويت، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما. وجددت تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما.

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة "بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت، والبحرين، والأردن"، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/IbJYCenlxq — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 9, 2026

وكان الجيش الكويتي قد قال في بيان، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية تصدت لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، قبل أن تشير وزارة الدفاع الكويتية إلى إصابة شخص على الأقل ووقوع أضرار مادية من جراء الاعتداءات. وقالت الوزارة في بيان إن الاعتداءات التي تعرضت لها الكويت فجرا أسفرت عن "وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة".

إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت المملكة صباح اليوم، مؤكدة تدمير عدد منها واعتراضها بنجاح، مشيرة إلى أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية لحماية المملكة، وشددت على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، معتبرة أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين".

وفي الأردن، دوّت صفارات الإنذار بعد اختراق صواريخ إيرانية أجواء المملكة. وفي حين أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني التصدي لتلك الصواريخ، شدد على أن "القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد". وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط ثمانية صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن، نتج عنها سقوط شظايا من دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وشنّ الجيش الأميركي ليل الأربعاء - الخميس هجمات واسعة على مناطق مختلفة في جنوب إيران وجنوبها الشرقي، بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن مزيد من العمليات العسكرية، فيما تظهر خريطة الاستهدافات أن هجمات الليلة هي الأعنف والأوسع جغرافياً منذ وقف إطلاق النار في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، إن القوات الأميركية "استهدفت نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً شملت أنظمة دفاع جوي، وأصولاً للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني".

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في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، إنه "استهدف قاعدتي عريفجان وعلي السالم بالكويت، والجفير والشيخ عيسى بالبحرين". وحذر الحرس الثوري من "توسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة في حال تكرر العدوان الأميركي". كما أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "استهدف منظومة باتريوت في الكويت، ونظاماً للإنذار المبكر في قطر، ومخازن وقود تابعة للجيش الأميركي في البحرين". ولم يصدر أي إعلان رسمي قطري بشأن المزاعم الإيرانية.

وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف مركز "قيادة وسيطرة يتبع للعدو في غرب آسيا"، بالإضافة إلى قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، وذلك باستخدام عشرة صواريخ بالستية. وحذر البيان الذي نشرته وكالة "فارس" الإيرانية من أن أي تكرار للعدوان الأميركي سيجعل القواعد الأميركية الأخرى في المنطقة "عرضة لنيران ثقيلة". وأشار الحرس الإيراني إلى تحذيراته السابقة بشأن توسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة في حال تكرار الهجمات، مؤكداً أن هذه العملية تمثل المرحلة الثانية من الرد على ممارسات الجيش الأميركي اليوم الخميس.