اشتباكات ومولوتوف في ألبانيا وسط اتهامات بالفساد

- اشتبك آلاف المتظاهرين في تيرانا مع الشرطة، مطالبين باستقالة نائبة رئيس الوزراء بليندا بالوكو بسبب اتهامات بالفساد، حيث ألقوا زجاجات مولوتوف وردت الشرطة بخراطيم المياه. - تصاعد التوتر السياسي منذ اتهام بالوكو بالتدخل في المناقصات العامة، مما أثار احتجاجات تهدد سلطة رئيس الوزراء إدي راما، الذي يواجه دعوات للاستقالة. - طلب الادعاء العام رفع الحصانة البرلمانية عن بالوكو لاتخاذ إجراءات قانونية، لكن مصير الطلب غير واضح بسبب الأغلبية البرلمانية لحزب راما.

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة، مساء الثلاثاء، مع قوات الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع آلاف المحتجين للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء، بليندا بالوكو، على خلفية تهم بالفساد.

وأقدم المتظاهرون على إلقاء زجاجات مولوتوف باتجاه أحد المباني الحكومية، فيما ردّت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق الحشود، في أحدث موجة من الاحتجاجات العنيفة التي باتت تشكّل تهديداً مباشراً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما، الذي يتولّى منصبه منذ عام 2013.

وتصاعد التوتر السياسي في البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب توجيه الادعاء العام اتهامات إلى نائبة رئيس الوزراء بليندا بالوكو بالتدخل في المناقصات العامة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ومنح الأفضلية لشركات بعينها، وهي اتهامات نفتها بالوكو بشكل قاطع.

ورفع آلاف المحتجين في أحد الميادين الرئيسية بتيرانا الأعلام واللافتات، مرددين هتافات مناهضة للحكومة، من بينها: "راما ارحل، هذه الحكومة الفاسدة يجب أن تستقيل".

وطلب الادعاء العام من البرلمان، هذا الأسبوع، رفع الحصانة البرلمانية عن بالوكو، بما يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، بما في ذلك توقيفها.

ولا يزال مصير الطلب غير واضح، في ظل تمتع حزب رئيس الوزراء إدي راما بالأغلبية البرلمانية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية التصويت على القرار وتوقيت ذلك.

