اشتباكات مسلحة غرب العاصمة طرابلس بين فصائل متصارعة على مناطق النفوذ

- اندلعت اشتباكات بين فصيلين مسلحين في مدينة صرمان الليبية بسبب خلافات حول مواقع حواجز التفتيش، مما أدى إلى تعليق الدراسة وإغلاق المحال التجارية، مع تصاعد أعمدة الدخان نتيجة سقوط قذيفة. - تسعى قوة لفض النزاع للتمركز بين الفصيلين لوقف الاشتباكات، بينما تستمر الوساطات الاجتماعية في محاولة تهدئة الوضع، دون توفر حصيلة واضحة للخسائر حتى الآن. - تعد مدن صرمان وصبراتة والزاوية مناطق توتر أمني بسبب التنافس على النفوذ وتهريب الوقود والمهاجرين، وتستمر حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ عمليات أمنية لضبط الأوضاع.

قال عميد بلدية مدينة صرمان شمال غربي ليبيا، محمد بوسنينه، إن قوة لفض النزاع بدأت دخول المدينة في محاولة للتمركز عند نقاط التماس بين فصيلين مسلحين تدور بينهما اشتباكات منذ صباح اليوم الثلاثاء. وأوضح بوسنينه لـ"العربي الجديد"، أن وساطات اجتماعية ومسؤولين في البلدية يواصلون اتصالاتهم بقادة الفصيلين من أجل وقف الاشتباكات، وإتاحة المجال أمام قوة فض النزاع للتدخل. وحول الخسائر الناجمة عن الاشتباكات، قال بوسنينه إنه لا تتوفر حتى الآن حصيلة واضحة، مرجحا أن تقتصر الأضرار على الخسائر المادية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الخلافات التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات بين الفصيلين المسلحين؟ ما هي الجهات التي تسعى لوقف الاشتباكات وما هي الوسائل التي تستخدمها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واندلعت الاشتباكات بين الفصيلين على خلفية خلافات بين عناصرهما بشأن مواقع حواجز تفتيش مرتبطة بنفوذهما على أطراف المدينة، بالقرب من الطريق الساحلي، قبل أن تمتد إلى عدد من الأحياء السكنية داخل المدينة. وتسببت الاشتباكات، التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة، في تعليق الدراسة، وتوقف حركة التنقل، وإغلاق المحال التجارية، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد بالقرب من مصنع الأعلاف في المدينة، إثر سقوط قذيفة على أحد المباني المجاورة له.

وفي الوقت نفسه، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر آليات مسلحة تتبادل إطلاق النار بين الطرفين، إلى جانب تسجيلات أخرى أظهرت عددا من الفارين من سجن صرمان، من دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.

تقارير عربية لقاء الدبيبة والسيسي: دلالات الانفتاح المصري ورسائله على غرب ليبيا

وتعد مدن صرمان وصبراتة والزاوية، الساحلية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، من أبرز مناطق التوتر الأمني غرب ليبيا منذ أكثر من عامين، في ظل تنافس مجموعات مسلحة على مناطق النفوذ، المرتبط جزء منها بالسيطرة على مسارات تهريب الوقود والمهاجرين غير القانونيين، المنتشرة على امتداد الشريط الساحلي لهذه المدن. وتكتسب هذه المدن أهمية استراتيجية لاحتضانها منشآت حيوية في قطاع الطاقة، أبرزها مصفاة الزاوية ومجمع مليتة للنفط والغاز.

وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية، التي تخضع المدن لسيطرتها، العديد من العمليات الأمنية لضبط أوضاعها، آخرها عملية جرت مطلع مايو/أيار الماضي واستمرت لعدة ساعات دون أن تؤدي إلى نتائج. كما نفذت الحكومة خلال عامي 2023 و2024 عدة عمليات أمنية باستخدام الطيران المسيّر، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر في مدن الساحل الغربي، بينها الزاوية وصرمان وصبراتة.