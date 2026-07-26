playlist icon

موجز الأخبار

play icon

قتلى في اشتباكات مسلحة بين قبيلتي آل جعيد ودهم والحوثيين شمالي اليمن

أخبار
تعز

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
مباشر
26 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 07:57 (توقيت القدس)
أنصار الحوثيين في صنعاء، 17 يوليو 2026 (محمد حمود/Getty)
عناصر من الحوثيين في صنعاء، 17 يوليو 2026 (محمد حمود/ Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- اندلعت اشتباكات مسلحة في محافظة الجوف شمالي اليمن، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من أبناء قبيلة آل جعيد وثلاثة من عناصر جماعة الحوثيين، إثر حادثة إطلاق نار عند نقطة تفتيش تابعة للجماعة.
- المواجهات بدأت عند نقطة "المهير" بعد توقيف الحوثيين لأبناء القبيلة، مما أثار غضب قبائل دهم ودفعهم لمهاجمة نقاط الحوثيين، حيث سيطروا على نقطتين في المنطقة.
- الأوضاع لا تزال متوترة مع استمرار الاستنفار والحشد من الجانبين، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.

قُتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من أبناء قبيلة آل جعيد وثلاثة من عناصر جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اشتباكات مسلحة اندلعت مساء السبت في محافظة الجوف شمالي اليمن، على خلفية حادثة إطلاق نار عند نقطة تفتيش تابعة للجماعة في مديرية خب والشعف، وفق ما أفادت به مصادر قبلية لـ"العربي الجديد".

وقالت المصادر ذاتها إن المواجهات بدأت عند نقطة "المهير" في منطقة اليتمة، بعدما أوقف مسلحون تابعون للحوثيين عدداً من أبناء قبيلة آل جعيد في أثناء عودتهم إلى قراهم، قبل أن يتطور الموقف إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل حمد هادي بخران، وحمد مسفر شنان، ومبارك عبد الله شنان، وإصابة اثنين آخرين من أبناء القبيلة. وأضافت المصادر أن الحادثة أثارت حالة من الغضب في أوساط قبائل دهم، التي دفعت بمسلحين لمهاجمة نقاط تابعة للحوثيين في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الجماعة، فيما تحدثت مصادر قبلية أخرى عن سقوط أربعة قتلى في صفوف الحوثيين، من دون توافر حصيلة نهائية مؤكدة للخسائر البشرية.

تظاهرة للحوثيين في صنعاء، 22 يوليو 2026 (خالد عبد الله/رويترز)
تقارير عربية
التحديثات الحية

تصعيد الحرب في اليمن: قرار إيراني أم حسابات حوثية؟  

وأكد مصدر قبلي لـ"العربي الجديد" أن الاشتباكات توقفت مؤقتاً، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة في المنطقة، مع استمرار حالة الاستنفار والحشد من الجانبين، وسط مخاوف من تجدد المواجهات خلال الساعات المقبلة. وبحسب مصادر قبلية، كان الحوثيون قد اتهموا قبائل آل جعيد بالوقوف وراء مقتل عنصرين من الجماعة في وقت سابق السبت، عند نقطة "قهب الحصان" في منطقة بلاد القعيف بمديرية خب والشعف، وهو ما نفته القبيلة، قبل أن تتطور الأحداث لاحقاً إلى الاشتباكات الدامية عند نقطة "المهير". وأشارت المصادر إلى أن مسلحين من قبائل دهم تمكنوا، خلال المواجهات، من السيطرة على نقطة "المهير" ونقطة أخرى تابعة للحوثيين في المنطقة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجماعة بشأن الحادثة أو حصيلة الضحايا.

وتشهد مناطق عدة في محافظة الجوف، بين الحين والآخر، توترات قبلية وأمنية مرتبطة بنقاط التفتيش التابعة للحوثيين، فيما تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة شكاوى القبائل من إجراءات الجماعة وقيودها الأمنية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات متفرقة بين الطرفين في أكثر من منطقة بالمحافظة.

دلالات
المزيد في سياسة
آثار الهجمات الروسية على كييف، 22 يوليو 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حرائق في كييف إثر هجوم صاروخي روسي

المولوي فضل الرحمن في كراتشي، 23 يوليو 2023 (رضوان تباسوم/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

رفض متزايد في باكستان لمساعي تشكيل جيوش القبائل

تظاهرة للحوثيين في صنعاء، 22 يوليو 2026 (خالد عبد الله/رويترز)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تصعيد الحرب في اليمن: قرار إيراني أم حسابات حوثية؟  