- اندلعت اشتباكات مسلحة في محافظة الجوف شمالي اليمن، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من أبناء قبيلة آل جعيد وثلاثة من عناصر جماعة الحوثيين، إثر حادثة إطلاق نار عند نقطة تفتيش تابعة للجماعة. - المواجهات بدأت عند نقطة "المهير" بعد توقيف الحوثيين لأبناء القبيلة، مما أثار غضب قبائل دهم ودفعهم لمهاجمة نقاط الحوثيين، حيث سيطروا على نقطتين في المنطقة. - الأوضاع لا تزال متوترة مع استمرار الاستنفار والحشد من الجانبين، وسط مخاوف من تجدد المواجهات.

قُتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من أبناء قبيلة آل جعيد وثلاثة من عناصر جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اشتباكات مسلحة اندلعت مساء السبت في محافظة الجوف شمالي اليمن، على خلفية حادثة إطلاق نار عند نقطة تفتيش تابعة للجماعة في مديرية خب والشعف، وفق ما أفادت به مصادر قبلية لـ"العربي الجديد".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الأمنية التي اشتكت منها القبائل في محافظة الجوف؟ هل هناك أي جهود وساطة أو تهدئة جارية لوقف التصعيد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت المصادر ذاتها إن المواجهات بدأت عند نقطة "المهير" في منطقة اليتمة، بعدما أوقف مسلحون تابعون للحوثيين عدداً من أبناء قبيلة آل جعيد في أثناء عودتهم إلى قراهم، قبل أن يتطور الموقف إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل حمد هادي بخران، وحمد مسفر شنان، ومبارك عبد الله شنان، وإصابة اثنين آخرين من أبناء القبيلة. وأضافت المصادر أن الحادثة أثارت حالة من الغضب في أوساط قبائل دهم، التي دفعت بمسلحين لمهاجمة نقاط تابعة للحوثيين في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر الجماعة، فيما تحدثت مصادر قبلية أخرى عن سقوط أربعة قتلى في صفوف الحوثيين، من دون توافر حصيلة نهائية مؤكدة للخسائر البشرية.

وأكد مصدر قبلي لـ"العربي الجديد" أن الاشتباكات توقفت مؤقتاً، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة في المنطقة، مع استمرار حالة الاستنفار والحشد من الجانبين، وسط مخاوف من تجدد المواجهات خلال الساعات المقبلة. وبحسب مصادر قبلية، كان الحوثيون قد اتهموا قبائل آل جعيد بالوقوف وراء مقتل عنصرين من الجماعة في وقت سابق السبت، عند نقطة "قهب الحصان" في منطقة بلاد القعيف بمديرية خب والشعف، وهو ما نفته القبيلة، قبل أن تتطور الأحداث لاحقاً إلى الاشتباكات الدامية عند نقطة "المهير". وأشارت المصادر إلى أن مسلحين من قبائل دهم تمكنوا، خلال المواجهات، من السيطرة على نقطة "المهير" ونقطة أخرى تابعة للحوثيين في المنطقة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجماعة بشأن الحادثة أو حصيلة الضحايا.

وتشهد مناطق عدة في محافظة الجوف، بين الحين والآخر، توترات قبلية وأمنية مرتبطة بنقاط التفتيش التابعة للحوثيين، فيما تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة شكاوى القبائل من إجراءات الجماعة وقيودها الأمنية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات متفرقة بين الطرفين في أكثر من منطقة بالمحافظة.