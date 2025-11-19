اشتباكات في ديربورن بعد محاولة يمينيين متطرفين إحراق القرآن

- شهدت ديربورن بولاية ميشيغن اشتباكات بعد محاولة مجموعة يمينية متطرفة إحراق القرآن ورفع شعارات معادية للمسلمين، بقيادة جاك لي، الذي شارك في اقتحام الكونغرس 2021. - استنفرت الشرطة ووضعت حواجز للفصل بين الحشود، ودعت السكان لتجنب الاشتباك مع المتظاهرين الذين رددوا خطاباً معادياً للإسلام. - تراجع أنتوني هادسن عن مسيرته ضد "الشريعة الإسلامية"، بينما انتقده اليمين المتطرف، وأكد رئيس الحزب الجمهوري رفضه لمحاولة حرق الكتب الدينية.

شهدت مدينة ديربورن بولاية ميشيغن بالولايات المتحدة الأميركية اشتباكات في الشارع ومطاردات أمنية، بعد محاولة مجموعة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن مع رفعهم شعارات معادية للمسلمين، بعد ادعائهم أن المدينة تطبق "الشريعة الإسلامية". قاد هذه المجموعة اليمينية شخص يدعى جاك لي، الذي شارك في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، ورفعوا لافتة "أميركيون ضد الأسلمة"، وهو ادعاء مزعوم يستخدم كدلالة سلبية على فرض الشريعة وممارسات إسلامية "قسراً" على المجتمع.

واستنفرت شرطة ديربورن عناصرها سريعاً، وألقت القبض على أحد الأشخاص، ووضعت حواجز للفصل بين الحشود، ودعت في بيان لها مساء الثلاثاء السكان إلى تجنب الاشتباك مع المتظاهرين الذين رددوا خطاباً معادياً للإسلام والمهاجرين والأقليات. وأصبحت المدينة مؤخراً هدفاً متكرراً للناشطين من خارجها بعد نشر مزاعم أنها "تعمل بموجب الشريعة الإسلامية".

وتصاعد الخطاب ضد المسلمين في المدينة التي تضم أكبر جالية عربية في ولاية ميشيغن وواحدة من أكبر الجاليات العربية والمسلمة في جميع أنحاء البلاد، بعد قيام أنتوني هادسن، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات منصب حاكم الولاية، بتنظيم مسيرة لـ"منع تطبيق الشريعة الإسلامية" في ميشيغن، وهو ما تداولته صفحات اليمين المتطرف، قبل أن يقدم قبل بضعة أيام على الاعتذار والتراجع عن مسيرته وعن تصريحاته بالقيام بـ"حملة صليبية ضد تطبيق الشريعة"، بعد اكتشافه عدم صحة المزاعم المتداولة.

ونظّم هادسن بالفعل أمس مسيرة أعلن فيها تراجعه عن أفكاره السابقة، غير أن عناصر من اليمين المتطرف هاجمته وانتقدته، وكتبت عبارات مسيئة على حافلة حملته. وأصدر رئيس الحزب الجمهوري في ميشيغن، كورتيس هيرتل، بياناً أمس، قال فيه إن "محاولة حرق كتاب ديني عمل كراهية مرفوض. ديربورن مدينة جميلة متعددة الثقافات، تضم عشرات الآلاف من الناس من أصدقاء وعائلات وجيران".

وشهدت الانتخابات على منصب عمدة مدينة ديربورون، التي أجريت في الأسبوع الأول من هذا الشهر، إعادة انتخاب الديمقراطي عبد الله حمود (35 عاماً) في المنصب بأكثر من 70% من الأصوات على منافسه الجمهوري، من أصول يمنية، ناجي المذحجي.