اشتباكات بين قبائل التبو ومليشيات حفتر في معبر التوم

- شهد معبر التوم الحدودي اشتباكات عنيفة بين مسلحي قبائل التبو ومليشيات حفتر، حيث سيطرت التبو لفترة وجيزة وأسروا بعض أفراد قوات حفتر، احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية وتهريب المحروقات. - أظهرت منصات موالية لحفتر استعادة السيطرة على المعبر، ووصفت الهجوم بأنه "عملية تخريبية" بقيادة "مرتزقة أجانب"، مشيرة إلى دوافع خارجية. - معبر التوم حيوي بين ليبيا والنيجر، وشهد محاولات سابقة للسيطرة من التبو، آخرها في فبراير بعد تحالفهم مع الكتيبة 128 مشاة.

شهد معبر التوم الحدودي الواقع في أقصى جنوب غربي ليبيا، صباح اليوم السبت، اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحي قبائل التبو وقوة تتبع مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأعلنت مجموعة التبو سيطرتها على المعبر لفترة محدودة، قبل أن تعلن قوات حفتر استعادته لاحقاً.

وفي أثناء سيطرتهم على معبر التوم، تلا مسلحو التبو بياناً مرئياً من داخله باسم "أبناء الجنوب الليبي" أكدوا فيه تمكنهم من أسر عدد من أفراد قوات حفتر. وأظهر التسجيل المصور آثار المعركة، وما خلفته من دمار في الآليات العسكرية وسقوط قتلى خلال الاشتباكات.

وأوضح البيان أن الهدف من العملية هو الاحتجاج على ما وصفوه بـ "سوء الأحوال المعيشية في الجنوب الليبي"، ومنع مليشيات حفتر من "تهريب المحروقات إلى الخارج". كما عبروا عن احتجاجهم على تصفية مليشيات حفتر لـ "خصومهم السياسيين"، معتبرين أن هذه الممارسات أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مناطقهم.

من جانب آخر، نشرت منصات إعلامية موالية لحفتر مقاطع فيديو تظهر إعادة سيطرة مليشياته على المعبر. ووصفت تلك المنصات الهجوم بأنه "عملية تخريبية" قادتها "مجموعة من المرتزقة الأجانب"، في محاولة لتأكيد أن التحرك لم يكن محلياً بحتاً، وأن له دوافع خارج السياق القبلي والاجتماعي.

ويشكل معبر التوم ممراً حيوياً لحركة العبور بين ليبيا والنيجر، وقد ظل لسنوات عديدة تحت سيطرة مليشيات حفتر. ونفذ مسلحو قبائل التبو عدة محاولات سابقة للسيطرة عليه، كان آخرها في فبراير/شباط الماضي حين شنت مليشيات حفتر هجوماً واسعاً على منطقة القطرون التي تعد المعقل الرئيسي لقبائل التبو وأقرب مدينة مأهولة للمعبر.

وكان هجوم فبراير/شباط الماضي قد وقع بعد تحالف مجموعات التبو مع الكتيبة 128 مشاة، التي كان حفتر قد حلّها في يناير/ كانون الأول من العام نفسه، وأقال قائدها العقيد حسن الزادمة، حيث تمكنت مليشيات حفتر حينها من استعادة السيطرة على المعبر، ومداهمة منطقة القطرون بالكامل لملاحقة مسلحي التبو وأنصارهم.