اشتباكات بين الأمن السوري ومسلحين في ريف اللاذقية

- اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السوري ومجموعة خارجة عن القانون في البدروسية بريف اللاذقية، مما أسفر عن جرحى وموقوفين، دون صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية السورية. - شهدت منطقة جبلة اشتباكاً مسلحاً سابقاً أدى إلى إصابة ثلاثة من قوى الأمن الداخلي أثناء محاولة اعتقال عميد من جيش النظام المخلوع. - أطلقت قيادة الأمن الداخلي في حلب حملة أمنية بالتعاون مع الاستخبارات العامة ضد خلايا "داعش" في عفرين، بينما شهدت الحسكة اقتتالاً عشائرياً أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

اندلعت اليوم الاثنين اشتباكات وُصفت بـ"العنيفة" بين قوات الأمن السوري و"مجموعة خارجة عن القانون" في منطقة البدروسية بريف اللاذقية شمال غربي سورية. وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في اللاذقية، نور الدين بريمو، لـ"العربي الجديد" إن "اشتباك بين الأمن الداخلي ومجموعات خارجة عن القانون اندلع في منطقة البدروسية صباح اليوم، وجرى تمشيط المنطقة وضبط الوضع". وأكد أن الاشتباكات أسفرت عن جريح على الأقل من الأمن الداخلي ووقوع جرحى وموقوفين من "المجموعة الخارجة عن القانون". ولم تصدر وزارة الداخلية السورية أي بيان بشأن هذه الاشتباكات ونتائجها.

وسبق أن شهد ريف مدينة جبلة، جنوبي اللاذقية، اشتباكاً مسلحاً في 13 الشهر الجاري أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية. ووقع الحادث في قرية ديروتان بمنطقة عين شقاق، عندما حاولت دورية أمنية اعتقال عميد من جيش النظام المخلوع بعد ورود بلاغات عدة تطالبه بتسليم نفسه.

في سياق منفصل، نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، قوله إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أطلقت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، حملة أمنية دقيقة في منطقة عفرين، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، قالت إنها متورطة في تنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة. وفي محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية، قُتل اليوم الاثنين ثلاثة أشخاص في اقتتال بسوق الغنم الواقع بين أحياء تل طويل ومرشو ومشرفة بمدينة الحسكة.

وقال شهود عيان من المنطقة لـ"العربي الجديد" إن الاشتباكات اندلعت على خلفية قضية ثأر قديمة بين عشيرتين، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، قبل أن تتدخل القوى الأمنية لاحتواء الموقف. وأكدت مصادر طبية في مشفى الرجاء بالحسكة وصول ثلاثة جرحى جراء الاشتباكات، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ووُصفت حالة أحدهم بالحرجة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن حالة من التوتر ما زالت تسود المنطقة.