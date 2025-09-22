اشتباكات بين "الأسايش" وقوة تابعة لوزارة الدفاع السورية في حلب

- اندلعت اشتباكات بين عناصر وزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، بعد دخول مجموعة من الفرقة 60 عن طريق الخطأ. - تمكنت "الأسايش" من أسر خمسة عناصر من وزارة الدفاع، وتجري مفاوضات للإفراج عنهم، في ظل اتفاق سابق يمنع دخول القوات السورية إلى المنطقة. - أكدت "الأسايش" تصديها للهجوم وإصابة ثلاثة من المهاجمين، مع إسقاط طائرة مسيّرة، مشددة على استمرارها في حماية الأهالي واستقرار المنطقة.

أُصيب عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الاثنين، خلال اشتباكات اندلعت مع قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد دخول مجموعة من الفرقة 60 عن "طريق الخطأ" إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب شمالي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن مجموعة مكوّنة من نحو 15 عنصراً ضمن الفرقة 60، ضلّت طريقها ودخلت الحيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع عناصر "الأسايش" المنتشرين هناك. وأضافت المصادر أن الأخيرة تمكّنت من أسر خمسة عناصر من عناصر وزارة الدفاع، فيما تجري مفاوضات بين القوات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية السورية المنتشرة في الحيين، و"الأسايش" للإفراج عنهم، لا سيما أن دخول عناصر وزارة الدفاع السورية إلى المنطقتين ممنوع بموجب اتفاق سابق جرى التوصل إليه في إبريل/ نيسان الماضي بين "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" والحكومة السورية، والذي انسحبت بموجبه قوات "قسد" العسكرية من الحيين إلى شرق الفرات.

من جانبها، قالت "الأسايش" في بيان، مساء الاثنين، إنها "تصدّت لهجوم استهدف نقاطنا الأمنية في حلب"، موضحةً أنه "في إطار حقّ الدفاع المشروع، تصدّت قوّاتنا عصر اليوم، لهجوم شنّته الفصائل المنفلتة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق على إحدى نقاطنا الأمنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية".

وأشارت "الأسايش" إلى أن قواتها "تعاملت مع محاولة الاعتداء مباشرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الفصائل المهاجمة، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة كانت مستخدمة في الهجوم"، مؤكدةً أنها "مستمرة في أداء واجبها بحماية الأهالي، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والتصدّي لكل المحاولات التي تستهدف السلم الأهلي".

وتشهد خطوط التماس بين "قسد" وقوات الحكومة السورية في أرياف حلب والرقة ودير الزور توترات متكررة خلال الآونة الأخيرة، على خلفية تعزيزات عسكرية وتجهيزات دفاعية وهجومية تجريها "قسد"، إلى جانب مواصلتها حفر الأنفاق، في ظل مماطلة في تطبيق بنود اتفاق مارس/ آذار الماضي، الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي في دمشق.