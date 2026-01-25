استياء أوروبي من تصريحات ترامب بشأن قوات الحلفاء في أفغانستان

- تصريحات ترامب حول دور قوات الناتو في أفغانستان أثارت استياءً في أوروبا، حيث اعتبرها القادة مهينة للجنود. تراجع ترامب لاحقاً، مشيداً بالجنود البريطانيين، لكن الانتقادات استمرت من قادة بريطانيا، أستراليا، النرويج، والدنمارك. - في أستراليا، عبّر رئيس الوزراء عن ألم عائلات الجنود، بينما وصف وزير الدفاع النرويجي تصريحات ترامب بغير المحترمة. في الدنمارك، انتقدت رئيسة الوزراء تصريحات ترامب، مؤكدة التزام الجنود. - في فرنسا وألمانيا، رفض القادة تصريحات ترامب، وأظهر استطلاع في ألمانيا أن الألمان يعتبرون ترامب تهديداً. دعا وزير الدفاع الألماني للاعتراف بشجاعة القوات المسلحة.

أحدثت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان موجة من الاستياء في أوروبا، فيما لا تزال ردود الفعل الغاضبة مستمرة، رغم إشادة ترامب في تصريحات تالية بدور بريطانيا في أفغانستان. وكان ترامب قد صرّح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن حلف الناتو أرسل "بعض القوات"، لكنها "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة". وبدا أن ترامب يتراجع عن تصريحاته السبت وسط غضب متزايد من الحلفاء الأوروبيين، وبعد يوم من تنديد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتصريحات ترامب واعتبارها "مهينة".

وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن "جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائماً مع الولايات المتحدة الأميركية!". وأضاف: "في أفغانستان، قتل 457 (منهم) وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين. هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق". جاء ذلك بعدما ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة بالتصريحات "المهينة" لدونالد ترامب، معتبراً أن ما قاله الرئيس الأميركي يستوجب اعتذاراً.

وقال ستارمر: "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا"، مضيفاً أنه لو أخطأ في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".

أستراليا: عائلات الجنود الأستراليين تتألم

وفي أحدث التصريحات، اليوم الأحد، وفي حديثه لبرنامج "إنسايدرز" على قناة إيه بي سي، قال ألبانيزي إن عائلات الجنود الأستراليين الذين سقطوا في الحرب "تتألم" بسبب تصريحات ترامب. وقال ألبانيزي إن "تلك العائلات الأسترالية الـ 47 التي ستتألم من هذه التصريحات، تستحق منا كل الاحترام والتقدير".

وأضاف أن "الشجاعة التي أظهرها 40 ألف أسترالي خدموا في أفغانستان، كانوا بلا شك في الصفوف الأمامية، جنباً إلى جنب مع حلفائنا الآخرين، للدفاع عن الديمقراطية والحرية وعن مصالحنا الوطنية". وأكد قائلاً: "إنهم يستحقون احترامنا".

النرويج: تصريحات ترامب غير محترمة

من جانبه، وصف وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك تصريحات ترامب بأنها "خاطئة وغير محترمة". وقال ساندفيك لوسائل إعلام محلية: "يستحق جميع الجنود الذين سقطوا، وعائلاتهم، وقدامى المحاربين، أن يُتحدث عنهم باحترام"، مضيفاً أنه يتفهم تماماً سبب غضب قدامى المحاربين وأقاربهم من تصريحات ترامب. وأشار إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي نرويجي خدموا في أفغانستان، وقُتل منهم 10جنود.

الدنمارك: تصريحات غير مقبولة وقواتنا قدمت أعلى معدلات الخسائر

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن السبت الرئيس الأميركي بشدة لقوله إن دول الناتو بقيت في الخطوط الخلفية في أفغانستان. وقالت على صفحتها على فيسبوك: "أتفهم تماماً ما قاله المحاربون الدنماركيون القدامى؛ لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به". وأضافت: "من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأميركي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان".

بدوره، قال سفير الدنمارك لدى الولايات المتحدة، جيسبر مولر سورنسن، إن القوات الدنماركية قاتلت "على خط المواجهة" في مقاطعة هلمند في الحرب الأفغانية، وعانت من أحد أعلى معدلات الخسائر للفرد بين حلفاء الناتو. وكتب سورنسن في منشور على موقع إكس: "كان ذلك تضامناً. لقد وقفنا مع أميركا حينها، وما زلنا نفعل ذلك".

بولندا: على الضباط الأميركيين تذكير ترامب

كذلك استذكر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حضوره حفل وداع في غزني عام 2011 لخمسة جنود بولنديين سقطوا في أفغانستان. وكتب على موقع إكس: "أخبرني الضباط الأميركيون الذين رافقوني آنذاك أن أميركا لن تنسى الأبطال البولنديين أبداً"، مضيفاً: "ربما ذكّروا الرئيس ترامب بهذه الحقيقة".

"ذهول" في إيطاليا

وفي السياق، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن "ذهولها" إزاء تصريحات ترامب. وقالت ميلوني في بيان إن "الحكومة الإيطالية أذهلها تصريح الرئيس ترامب" بأن الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "تخلّفت عن الركب خلال عمليات في أفغانستان". وتابعت: "إن إيطاليا والولايات المتحدة تربط بينهما صداقة متينة (...) إلا أن الصداقة تقتضي الاحترام، وهو شرط أساسي للاستمرار في صون التضامن الذي يعد أساس الحلف الأطلسي".

فرنسا: تصريحات غير مقبولة

كذلك نقلت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنه السبت تجديده "امتنان" البلاد لعائلات الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في أفغانستان، وذلك بعد تصريحات "غير مقبولة" للرئيس الأميركي. وقالت أوساط الرئيس الفرنسي إن "هذه التصريحات غير المقبولة لا تستدعي أي تعليق. ما يريده رئيس الدولة هو مواساة عائلات الجنود الذين سقطوا، وإعادة تأكيد امتنان الأمة وذاكرتها المفعمة بالاحترام".

واستمر الانخراط العسكري الفرنسي في أفغانستان من عام 2001 وحتى عام 2014. وقد قتل في تلك الفترة 89 من العناصر الفرنسيين وجرح أكثر من 700.

وزير الدفاع الألماني يدافع عن قوات بلاده في مواجهة انتقادات ترامب

وفي السياق، دافع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن القوات المسلحة لبلاده في مواجهة مزاعم الرئيس الأميركي. ونقلت صحيفة "بيلد" عن بيستوريوس في مقابلة نشرتها اليوم السبت، قوله: "إن قواتنا المسلحة كانت مستعدة عندما طلب حلفاؤنا الأميركيون الدعم في 2001". وأضاف: "إن ألمانيا ممتنة للغاية لقواتنا المسلحة بسبب شجاعتها وجهودها عالية الاحترافية".

في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون في ترامب تهديداً لبلدهم. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، وشمل نحو 1000 ألماني، قال 61% إنهم يعتبرون ترامب تهديداً لألمانيا، فيما يرى 24% أنه حليف، ولم يدل 15% بآرائهم.

وتنعكس النظرة النقدية تجاه ترامب في رغبة غالبية المشاركين أن تتّبِع الحكومة الألمانية نهجاً أكثر تشدداً في التعامل معه، إذ أيد 52% اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاهه، بينما رأى 31% أن زيادة التعاون معه هي المسار الصحيح، ولم يدل 17% بآرائهم. وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)