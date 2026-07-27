استهداف منشآت نفطية في السعودية عبر مسيّرات من العراق والحوثيين

- أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة استهدفت منشآت بترولية، مؤكدة أن الهجمات نفذتها مليشيات تابعة لإيران، مع تأكيد حق المملكة في الدفاع عن نفسها. - أدانت قطر بشدة محاولة استهداف المنشآت البترولية السعودية، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة المملكة، وأكدت تضامنها الكامل ودعمها للإجراءات السعودية لحفظ الأمن. - أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤوليتها عن الهجوم على منشآت النفط السعودية، مشيرة إلى أنه رد على اختراق المسيّرات السعودية للأجواء اليمنية، وسط تصاعد التوترات في محافظة الجوف.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، بينما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف، بحسب قولهم، منشآت لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهة التي اتهمتها وزارة الدفاع السعودية بتنفيذ الهجوم من الأراضي العراقية؟ ما هو السبب الذي ذكره الحوثيون لشن هجومهم على منشآت النفط السعودية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي في بيان أن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض". وأوضح اللواء المالكي أن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكداً "حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين". ولم تضح من البيان هوية المليشيات التي نفّذت الهجوم من العراق، أو عبر العراق.

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية.



صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.



وأوضح… pic.twitter.com/Y7g2beUK0s — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 27, 2026

وفي هذا السياق، دانت دولة قطر بشدة محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونه خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع السعودية، ودعمها جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها لأي اعتداءات تستهدف أمن المملكة أو استقرارها.

قطر تدين بشدة محاولة استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية



الدوحة | 27 يوليو 2026



تدين دولة قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي… pic.twitter.com/10MngPUgGA — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 27, 2026

من جهتها، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الاثنين، شنّها هجوماً بطائرات مسيّرة على ما قالت إنها "أهداف ونقاط حساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع".

​وأوضح بيان مقتضب للحوثيين، أن الجماعة نفّذت الهجوم باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، "رداً على اختراق المسيّرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية".

​ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع توترات ميدانية متصاعدة في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، حيث قُتل ثلاثة من عناصر الجماعة في هجوم لمسلحين مجهولين وسط احتقان قبلي متزايد. وأفادت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" بمقتل ثلاثة من عناصر جماعة الحوثيين، مساء أمس الأحد، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدف قوة تابع للجماعة في سوق اليتمة بمديرية خب والشعف، شرق محافظة الجوف، شمالي البلاد، قبل أن ينسحب المهاجمون من الموقع.

وبحسب المصادر، وقع الهجوم أثناء مرور القوة على الطريق الإسفلتي الرابط بين منطقتي اليتمة والشعف، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً أمنياً متصاعداً على خلفية مواجهات بين مسلحي القبائل وعناصر الجماعة. ​وأوضحت المصادر أن الهجوم جاء امتداداً لاشتباكات اندلعت خلال الساعات الماضية بين أبناء قبائل "آل وهاس" وعناصر الحوثيين، إثر مقتل أحد أبناء القبيلة وإصابة آخر برصاص نقطة تابعة للجماعة في منطقة "قرن بن شامان"، لتتسع رقعة المواجهات بعدها إلى سوق اليتمة وتُستخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.

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​كما أكدت مصادر ميدانية استمرار حالة الاستنفار في مديرية خب والشعف، بعد مواجهات مماثلة شهدتها منطقة اليتمة بين عناصر الجماعة وأبناء قبائل "ذو حسين"، في ظل احتقان شعبي وقبلي متزايد جراء ما تصفه القبائل بالانتهاكات المتكررة بحق أبنائها.

​يُذكر أن المنطقة تشهد تصعيداً عسكرياً متزايداً بين الحوثيين والسعودية، عقب إعلان الجماعة خلال الأيام الماضية توسيع عملياتها ضد أهداف مرتبطة بالملاحة وإمدادات الطاقة، بينما تؤكد الرياض مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية منشآتها الحيوية. وعلى المستوى الداخلي، تواصل محافظة الجوف تسجيل مواجهات متكررة بين الحوثيين والمسلحين القبليين، لا سيما في مديريات خب والشعف وبرط العنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.