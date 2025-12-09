استهداف محيط مطار المزة العسكري بثلاث قذائف مجهولة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري، ليل الثلاثاء، بأنّ محيط مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق تعرّض للاستهداف بثلاث قذائف مجهولة المصدر، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأوضح المصدر العسكري السوري أن الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة فور الاستهداف، وبدأت بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الجهة التي أطلقت القذائف والمسار الذي سلكته.

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن القصف تزامن مع تحليق طائرة مُسيّرة إسرائيلية في أجواء الريف الغربي لدمشق، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من جانب الاحتلال الإسرائيلي حول النشاط الجوي في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر على حادثة مماثلة، إذ شهدت العاصمة السورية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قصفاً صاروخياً نفذته جهة مجهولة واستهدف مبنى مؤلفاً من ثلاث طبقات في حي المزة 86، ما أدى إلى إصابة امرأة تقيم في أحد المنازل، إضافة إلى أضرار متوسطة لحقت بالمبنى.

ووفق مصادر تحدثت سابقاً لـ"العربي الجديد"، فإن طبيعة الصواريخ وموقع سقوطها أوحيا بأن الهجوم كان يستهدف القصر الجمهوري السوري، نظراً لقرب منطقة سقوط الصواريخ منه، ولأن الحي المستهدف ذو طابع مدني بالكامل ولا يحتوي أي مواقع عسكرية أو أمنية.

وعقب ذلك الهجوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية العثور على معدات عسكرية بدائية الصنع استخدمتها الجهة المنفذة في إطلاق الصواريخ. وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" حينها، فإن الأدوات التي جرى ضبطها في المنطقة وُجدت داخل أرض في محيط حي كفرسوسة، وشملت بطاريات تشغيل وجهاز توقيت للإطلاق. وأكّدت المصادر السورية أن الصواريخ المستخدمة في العملية كانت من نوع كاتيوشا، في إشارة إلى تنفيذ الهجوم من منطقة تقع ضمن المثلث الأمني الحساس في العاصمة.

وتعكس هذه الاستهدافات المتكررة حالة الارتباك الأمني في دمشق ومحيطها، وسط تصاعد نشاط الطائرات المسيّرة، وتحركات عسكرية غير معلنة، واستمرار الغموض حول الجهات المسؤولة عن الهجمات التي طاولت مواقع حساسة خلال الأشهر الأخيرة.