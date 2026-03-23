استهداف محيط محطة بوشهر النووية الإيرانية والكرملين يحتج

- شهدت محافظة بوشهر الإيرانية هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مبنى الأرصاد الجوية، مما أدى إلى مقتل رئيس قسم الأرصاد الجوية وتدمير المبنى بالكامل. - تزامنت الهجمات مع اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وأثارت احتجاج الكرملين بسبب قربها من محطة بوشهر النووية، مما يشكل تهديداً للأمن النووي. - تعرضت مناطق أخرى في بوشهر لهجمات متزامنة، بينما أعربت موسكو عن مخاوفها للولايات المتحدة بشأن هذه الضربات التي تكررت في المنطقة.

شهدت محافظة بوشهر الإيرانية المطلة على الخليج، صباح اليوم الاثنين، هجمات أميركية بالقرب من محطة بوشهر النووية المطلة على الخليج، ما أثار احتجاج الكرملين ومخاوف من إشعاع نووي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أنه تزامناً مع الثالث والعشرين من مارس/آذار، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تعرّض مبنى الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة بوشهر فجر وصباح اليوم لهجومين إسرائيليين وأميركيين. وأفادت التقارير بأن رئيس قسم الأرصاد الجوية في مطار بوشهر، يوسف سبحاني نسب، قُتل إثر إصابة المبنى بمقذوف أثناء وجوده في موقع عمله وقت الحادث.

ويقع مبنى الأرصاد الجوية ضمن منطقة خدمية غير عسكرية، وكان موظفوه يقدّمون خدمات تخصصية في مجال الأرصاد الجوية. وقال مدير عام الأرصاد الجوية في محافظة بوشهر، بيام مساعدي، في تصريح لوكالة فارس، إن مبنى الإدارة العامة للأرصاد الجوية في بوشهر تعرّض لقصف مرتين خلال الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى تدميره.

وبحسب وكالة فارس، تعرّضت نقاط أخرى عدة في محافظة بوشهر لهجمات متزامنة، كما استُهدفت خلال الساعات الماضية منطقتا خارج وعسلويه، من دون صدور تفاصيل إضافية حتى الآن.

ونقلت وكالة رويترز عن الكرملين قوله إن الضربات قرب محطة بوشهر للطاقة النووية "تمثل تهديداً خطيراً للأمن"، مشيراً إلى أن موسكو نقلت إلى الجانب الأميركي مخاوفها بشأن الهجمات التي وقعت قرب المنشأة النووية الإيرانية. وليس هذا الاستهداف الأول لمحيط محطة بوشهر، إذ شهدت المنطقة هجمات مشابهة خلال الحرب الجارية، من بينها ضربات وقعت مساء الثلاثاء الماضي.

وتقع محطة بوشهر على بعد نحو 760 كيلومتراً جنوب طهران، ويزوّد مفاعلها الذي بنته روسيا البلاد بالكهرباء منذ عام 2011، بطاقة إنتاجية تقارب ألف ميغاواط.