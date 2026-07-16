- أطلق الجيش الأميركي صواريخ لتعطيل ناقلة النفط "بيلما" التي ترفع علم كوراساو بعد تجاهلها تحذيرات، ضمن إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 20% على مرور السفن عبر مضيق هرمز، في إطار مهمة "تعويض حماية المضيق" لتغطية تكاليف الأمن. - في طهران، أكد المسؤولون الإيرانيون على أولوية الدفاع والرد على الهجمات الأميركية، مع رفض المفاوضات حالياً، بينما دعا رئيس البرلمان إلى التنسيق بين الخيارات العسكرية والدبلوماسية.

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه أطلق صواريخ لتعطيل ناقلة نفط كانت تحاول اختراق الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها رصدت ناقلة النفط "بيلما" التي ترفع علم كوراساو، وهي تبحر باتجاه جزيرة خارج، وبعد أن "تجاهلت عدة تحذيرات"، عطلت طائرة أميركية الناقلة بإطلاق صواريخ "هيلفاير" على مدخنتها.

وأضاف الجيش الأميركي أنه، إلى جانب الناقلة "بيلما" التي تم تعطيلها، تواصل أيضا مع سفينتين تجاريتين أخريين، وامتثلتا لتعليماته بالابتعاد عن المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وحماية الولايات المتحدة لمضيق هرمز عبر تحصيل رسوم على مرور السفن من المضيق بنسبة 20% من قيمة البضائع، مطلقاً على المهمة اسم "تعويض حماية المضيق"، لتغطية التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة للملاحة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الحصار" الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على الموانئ الإيرانية؟ ما هي الأسباب التي دفعت إيران إلى وصف الوضع الحالي بـ "حرب جوهرية ووجودية" مع الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

والأربعاء، جدّد الرئيس الأميركي لهجته التصعيدية تجاه طهران، قائلاً إن الإيرانيين "سيُهزمون قريباً جداً"، قبل أن يضيف أنهم "يريدون التوصل إلى تسوية"، وأنه سيرى ما إذا كان ممكناً التوصل إلى اتفاق معهم. كما قال إن إيران ترغب في التفاوض، في وقت تعكس فيه تصريحاته مزيجاً من التهديد العسكري والإبقاء على باب التسوية مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الغارات واتساع رقعة الاستهدافات داخل الأراضي الإيرانية.

وفي طهران، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن أولوية بلاده في المرحلة الحالية هي الدفاع والرد على الهجمات الأميركية، مؤكداً أن المفاوضات ليست مطروحة في الوقت الراهن. بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض "حرباً جوهرية ووجودية" مع الولايات المتحدة، معتبراً أن أي تفاهم مع واشنطن لا قيمة له ما لم تكن بنوده نافذة وقيد التنفيذ، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التنسيق بين الخيارين العسكري والدبلوماسي، مؤكداً أن التفاوض لا يعني الاستسلام، بل يمكن أن يشكل، إلى جانب الحرب، جزءاً من استراتيجية حماية المصالح الوطنية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)