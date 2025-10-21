استنكار استضافة نائب إسرائيلي بمنزل في الأردن

- أثارت زيارة عضو الكنيست الإسرائيلي، عفيف عبد، إلى منطقة الضليل في الزرقاء غضباً واسعاً في الأردن، حيث اعتُبرت تطبيعاً مرفوضاً مع إسرائيل، خاصةً لقربه من نتنياهو المتهم بجرائم ضد الفلسطينيين. - أصدر أبناء بئر السبع بياناً استنكروا فيه استقبال عبد، مؤكدين رفضهم للتطبيع مع إسرائيل واعتبار أفعالها جرائم ضد الفلسطينيين والأردنيين. - نفى إبراهيم إسماعيل أبو محارب، صاحب الدعوة، معرفته بوجود عبد، مؤكداً رفضه للتطبيع ودعمه للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللقاء كان عائلياً بسيطاً.

سادت موجة استنكار وغضب واسعة بين الأردنيين بعد استضافة عضو الكنيست الإسرائيلي، عفيف عبد، من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، على حفل غداء، يوم الجمعة الماضية، في منطقة الضليل بمحافظة الزرقاء وسط الأردن بحضور بعض الشخصيات من الضفة ومناطق الداخل الفلسطيني. واعتبر أردنيون أن استضافة عضو الكنيست نوع من التطبيع المرفوض أردنياً وعربياً، خصوصاً أنه شخصية إسرائيلية مقربة من نتنياهو الذي لم تجفّ يداه بعد من دماء الفلسطينيين في حرب الإبادة الدائرة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعرب حزب مسار الأردني عن رفضه القاطع واستنكاره للزيارة، وأكد الحزب، في بيان موقع باسم رئيسه غازي عليان، أن "استقبال هذا النائب أو دعوته إلى الأردن يشكل استفزازاً صارخاً لمشاعر الأردنيين، وإساءة لموقفهم الوطني الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يمارس أبشع أنواع العدوان والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

كذلك عبّر النائب خميس عطية، عضو حزب "مبادرة"، في تصريح صحافي، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للزيارة التي قام بها "أحد أعضاء ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، إلى محافظة الزرقاء، وتحديداً إلى لواء الضليل"، مضيفاً أن "هذه الزيارة مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتمثل استفزازاً سافراً لمشاعر الأردنيين كافة، وإهانة لموقفهم الثابت ضد الاحتلال وسياساته العدوانية". وشدد عطية على أن "أي استقبال أو نشاط لشخصيات إسرائيلية على أرض الأردن مرفوض تماماً، ويعدّ تجاوزاً للثوابت الوطنية التي تأسس عليها الموقف الأردني، في ظل استمرار الاحتلال بانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وأصدر أبناء بئر السبع في الأردن، التي ينتمي إليها صاحب الضيافة، بياناً شديد اللهجة استنكروا فيه استقبال عضو الكنيست. وقالوا في بيان، إن الحادثة كانت خطأً غير مقصود وغير مخطط له من قبل المستضيف وعشيرته، مؤكدين تقديرهم واحترامهم لعشيرتهم وقبيلتهم، واعتبر البيان أن أفعال إسرائيل تعتبر "جريمة بحق الشعب الفلسطيني والأردني والأمة العربية جمعاء، ومساساً بتاريخ أبناء بئر السبع الذين قدموا الشهداء والقادة في سبيل الدفاع عن فلسطين وكرامة الأمة". وأشار البيان إلى أن أبناء عشائر وقبائل بئر السبع في غزة والنقب وفلسطين هم رمز الصمود والثبات على الحق، مؤكدين انتماءهم الكامل إلى الوطن الأردني وقيادته الهاشمية. وأكد البيان أن جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي، مجرمو حرب، رافضاً أي تبرير أو تواطؤ يُخفف من مسؤولياتهم عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. كذلك رفض البيان بشكل مطلق "أي شكل من أشكال التطبيع الرسمي أو الشعبي مع ممثلي أو داعمي سياسات الاحتلال".

بدوره، أصدر صاحب الدعوة، إبراهيم إسماعيل أبو محارب، بياناً بعنوان توضيح للرأي العام، نفى فيه أن يكون للموجودين معرفة مسبقة بأن أحد الحضور "يشغل موقعاً في ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي"، مؤكداً أنه لم يكن على علم بذلك إطلاقاً "عند استضافة الضيوف"، ولم يخطر بباله أن "يكون بينهم من يمثل كيان الاحتلال الغاصب". وأضاف: "أؤكد بكل وضوح وحزم أن موقفي ثابت لا يتزحزح في رفض أي شكلٍ من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، لا سياسياً ولا شعبياً، وأن هذا الاحتلال سيبقى في نظرنا كياناً غاصباً لأرضٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ مقدّسة، لا يغيّر من حقيقته أي تبريرٍ أو تلميع".

وأكد البيان أن ما جرى "لم يتجاوز إطار لقاء عائلي بسيط جمع أقاربي من عرب الـ48، قبل أن أتفاجأ كباقي أبناء الشعب الأردني، بوجود العميل الخائن عفيف عبد، عضو الكنيست الصهيوني، ضمن الحضور". وختم بالقول: "إذ أتحمّل المسؤولية الكاملة عن سوء الفهم الذي حصل، فإنني أُخلي مسؤولية عشائر وقبائل بئر السبع كافة، وجميع أبناء قضاء الضليل الكرام من هذا الحدث، مؤكدًا أن لا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد، كما أُجدد موقفي الثابت والداعم لقضيتي الأولى، قضية فلسطين العادلة".