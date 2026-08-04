استنفار في الجيش السوري دون إعلان الأسباب.. وقائد عراقي يعلق

- رفعت وزارة الدفاع السورية مستوى الجاهزية في تشكيلات الجيش، مع إلغاء الإجازات واستنفار الوحدات العسكرية، دون إعلان رسمي عن الأسباب، مع تعزيز الانتشار في البادية والحدود السورية العراقية. - لم تصدر وزارة الدفاع السورية بيانًا يوضح خلفيات الاستنفار، بينما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان مؤقتًا لأعمال فنية. - أكد قائد عسكري عراقي أن الوضع على الحدود مع سوريا طبيعي، مع تنسيق مستمر بين الجانبين، دون وجود تهديدات حالية، واستمرار العراق في تعزيز الحدود بجدار إسمنتي وكاميرات مراقبة.

أكد مصدر عسكري سوري، لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الدفاع رفعت اليوم الثلاثاء مستوى الجاهزية في عدد من تشكيلات الجيش السوري، بالتزامن مع إصدار أوامر باستنفار الوحدات العسكرية وتعزيز الانتشار في بعض المناطق، من دون الإعلان رسميا عن أسباب هذه الإجراءات. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخوّل بالتصريح، إن رفع الجاهزية شمل إلغاء الإجازات الممنوحة للضباط والعناصر، ومنع مغادرة الثكنات العسكرية إلا في الحالات الضرورية، مع توجيه العسكريين إلى الالتحاق الفوري بوحداتهم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات طاولت أيضا قطعات عسكرية في البادية السورية، إلى جانب تعزيز الانتشار على أجزاء من الحدود السورية العراقية، مشيرا إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار رفع مستوى الاستعداد العملياتي، من دون أن يحدد الأسباب المباشرة التي دفعت إلى اتخاذها. كما أكدت مصادر محلية في دير الزور، لـ"العربي الجديد"، وصول قوات من الجيش السوري وانتشارها بكثافة بالقرب من الحدود السورية - العراقية.

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ولم تصدر وزارة الدفاع السورية حتى الآن بيانا رسميا يوضح خلفيات حالة الاستنفار أو طبيعة التهديدات المحتملة، في وقت تتداول فيه وسائل إعلام محلية معلومات متطابقة بشأن إعلان حالة الإنذار ورفع الجاهزية في عدد من الوحدات العسكرية. وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الإغلاق الكامل والمؤقت لمنفذ العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين اعتبارا من السادس من أغسطس/آب ولمدة 15 يوما، بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة لجسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش دعوته للمسافرين إلى عدم التوجه إلى منفذ العريضة خلال فترة الإغلاق واعتماد المنافذ الحدودية البديلة إلى حين استكمال الأعمال وتجهيز طريق بديل يتيح استئناف حركة العبور الجزئية بأمان وإنسيابية.

إلى ذلك، صرح قائد عسكري عراقي كبير، اليوم الثلاثاء، بأن الوضع طبيعي على الحدود العراقية - السورية والتحركات في الجانب السوري تجري "بعلمنا وبالتنسيق معنا". وقال قائد قوات الحدود الفريق محمد سكر السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع على الحدود مع سورية طبيعي والتحركات في الجانب السوري تجري بعملنا وبالتنسيق معنا". وأضاف "لا يوجد أي تهديد حالي على الحدود، وهناك تبادل وتنسيق معلومات مع الجانب السوري"، وذكر إن "قواتنا تمسك الحدود بقوة والجانب السوري لم يشغل المخافر على الحدود حتى الآن".

وكان العراق قد شرع منذ سنوات بإقامة جدار إسمنتي كبير على طول الحدود العراقية - السورية معززا بخنادق وأسلاك شائكة وكاميرات حرارية لمراقبة امن الحدود ومنع أي عملية تسلل.