استنفار حكومي في اليمن بعد إعلان الحوثيين حظر الملاحة على السعودية

رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حالة الاستنفار في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية كافة، في ظل التطورات المتسارعة، خصوصاً بعد إعلان جماعة الحوثيين، اليوم الاثنين، حظر الملاحة البحرية على السعودية. وأكد مصدر في وزارة الداخلية وآخر في وزارة الدفاع لـ"العربي الجديد" أن "هناك حالة استنفار واستعداد عالٍ من قبل كافة التشكيلات العسكرية والأمنية التي تشرف عليها وزارتي الداخلية والدفاع، سواء في المناطق المحررة داخل المدن أو في كل الجبهات، لمواجهة الحوثيين، فضلاً عن استنفار داخل المؤسسات الحكومية في كل المناطق حسب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة".

وقال المصدران إن الاستنفار طاول كافة السواحل اليمنية من قوات خفر السواحل والقوات الأخرى من ألوية العمالقة الجنوبية أو درع الوطن من داخل المهرة على حدود عمان إلى الساحل الغربي جنوبي الحديدة أقصى الغرب، لتشديد الرقابة على السواحل والمنافذ اليمنية، إضافة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية ومتابعة الخلايا الحوثية في المناطق والمدن المحررة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن على سواحلها ومنافذها؟ ما هي الدوافع الرئيسية وراء إعلان الحوثيين حظر الملاحة على السعودية حسب تحليل رئيس مجلس النواب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي الساحل الغربي، نظم العديد من القبائل وقفة قبلية مسلحة في الخوخة أعلنت فيها دعم مجلس القيادة والقوات المسلحة ودعت إلى استكمال "تحرير اليمن وتوحيد الصف الوطني" ومواجهة الانتهاكات الإيرانية للسيادة الوطنية. واتهم بيان صادر عن الوقفة جماعة الحوثيين بإغلاق مطار صنعاء ومحاولة استغلال معاناة المواطنين للابتزاز وإفشال فرص التقدم نحو السلام، مضيفاً أن "الحرس الثوري الإيراني يسعى لاتخاذ الأراضي اليمنية قاعدة لانطلاق اعتداءاته وتهديداته للمملكة العربية السعودية واستهداف الملاحة الدولية".

كما أكدت القبائل في وقفتها استعدادها المطلق وجاهزيتها الكاملة "لرفد جبهات القتال وإسناد المؤسسة العسكرية بكل ما يلزم لخوض المعركة الوطنية"، مطالبة مجلس القيادة بالتحرك الفوري لاستكمال تحرير اليمن والتصدي للانتهاكات الإيرانية.

إلى ذلك، طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الاثنين، برفع الجاهزية القتالية وتعزيز الإجراءات الاحترازية في حضرموت لمواجهة الحشد والتحركات الحوثية. وخلال لقاء عقدته اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية، أكد الخنبشي أن التحركات التي يقوم بها الحوثيون تستوجب أعلى درجات اليقظة والاستعداد، مشدداً على توجيه كافة الأجهزة العسكرية والأمنية في ساحل ووادي حضرموت برفع الجاهزية القتالية وتعزيز الإجراءات الاحترازية، بما يكفل التصدي بحزم لأي تهديد أو اعتداء يستهدف أمن حضرموت واستقرارها، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وعسكرية.

وفي رده على بيان جماعة الحوثيين بحظر الملاحة على السعودية، قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "دليلٌ قطعي على أن هذه الجماعة تعيش أصعب لحظاتها، وتشعر أنها ستلفظ أنفاسها الأخيرة عما قريب، وأن إقدامها على الانتحار بإغلاق ممر دولي يضعها في مواجهة العالم، وهي تعلم أن عواقب الجنون وخيمة، وستواجه بقوة على الأرض لا قِبَلَ لها بها، تزحف عليها من كل جانب، وهبّة شعبية من الداخل تزلزل أقدامها في كل منطقة من مناطق سيطرتها لأنها تؤكد بما تفعل أنها تلبي رغبات إيران وتوجيهاتها".

أخبار الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

وأضاف أن ما تضمنه بيان الجماعة "هو ادعاءات كاذبة، ومحاولة ابتزاز للمملكة العربية السعودية، التي كانت تنتظر هذه العصابة أن تفتح لها الخزائن السعودية للحصول على مال بتسميات مختلفة، لكن ذلك لم يحدث، وقد بذلت السعودية كل ما لديها من جهود للانخراط في العملية السلمية، وتحملت ما لا طاقة لها به، لكن هذه العصابة، المرهون قرارها بإيران، أسقطت كل خيارات السلام، وتذهب اليوم إلى خيار الحرب، وتسعى إلى حتفها". واختتم تعليقه بالقول إن "الحوثيون ذراع إيرانية يجب بترها".

مقتل أربعة جنود في هجوم بمسيّرة حوثية

من جهة أخرى، قتل أربعة جنود من القوات الحكومية اليمنية، اليوم الاثنين، في هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثيين استهدف موقعاً عسكرياً في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، في أحدث تصعيد تشهده جبهات المحافظة. وقالت مصادر محلية وعسكرية، لـ"العربي الجديد"، إن الطائرة المسيّرة استهدفت مواقع تابعة للقوات الحكومية في جبهة ملعاء بمديرية حريب، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة وقصف متبادل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين منذ مساء الأحد.

وبحسب المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل أربعة جنود هم: علي عبد الله الأعوش، وسعيد طاهر الفقير، وناصر فايز المحمدي، وضيف الله عبد الإله الحداد، وجميعهم من منتسبي محور سبأ والقوات المشاركة في جبهات جنوب مأرب، فيما أصيب ثلاثة آخرون، هم: سلمان عبد الله بحيبح، وناجي محمد الفتيني، ومبارك صالح الفقير.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الهجوم استهدف موقعاً عسكرياً يتبع اللواء 26 مشاة في محيط مديرية حريب، من دون صدور تعليق فوري من جماعة الحوثيين بشأن العملية. ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه جبهات جنوب مأرب تصعيداً متقطعاً بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تبادل للقصف واستمرار المواجهات المحدودة على عدد من المحاور، لا سيما في مديريات حريب والجوبة وصرواح.

وتعد محافظة مأرب، الغنية بالنفط والغاز، إحدى أبرز ساحات المواجهة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ سنوات، وشهدت خلال الأعوام الماضية معارك واسعة انتهت بتثبيت خطوط تماس في عدد من الجبهات، غير أن المحافظة لا تزال تشهد هجمات متقطعة بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، رغم تراجع حدة العمليات العسكرية الواسعة منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في عام 2022.