استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا... ووساطة صينية لاحتواء النزاع

- النزاع العسكري بين تايلاند وكمبوديا يتواصل على الحدود، حيث اتهمت كمبوديا تايلاند بقصف مدينة بويبت، مما أدى إلى سقوط 39 قتيلاً ونزوح مئات الآلاف، رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. - يمتد النزاع الحدودي على طول 817 كيلومتراً، وشهد مواجهات متكررة، حيث اتهمت كمبوديا سلاح الجو التايلاندي بإلقاء قنابل على بويبت، بينما ردت تايلاند بأنها استهدفت مبنى لتخزين الصواريخ. - تتكثف الجهود الدبلوماسية لاحتواء النزاع، حيث أرسلت الصين مبعوثاً خاصاً، ودعت ماليزيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأجرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي محادثات لمنع تفاقم الصراع.

تواصل النزاع العسكري، الخميس، على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، في وقتٍ اتهمت فيه الأخيرة جارتها بقصف مدينة بويبت، أحد أبرز المعابر البرّية بين البلدين، وذلك بالتزامن مع بدء تحرك دبلوماسي يقوده مبعوث صيني بهدف التوسط واحتواء التصعيد. ودخل القتال بين المملكتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، واللتين تتنازعان منذ فترة طويلة على أراضٍ حدودية، يومه الثاني عشر. ووفق آخر الإحصاءات الرسمية، فقد أوقع القتال 39 قتيلاً على الأقل، بينهم 21 من الجانب التايلاندي و18 من الجانب الكمبودي، فيما أُجبر مئات الآلاف على إخلاء المناطق الحدودية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاشتباكات الحدودية المتواصلة بين البلدين منذ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جاءت رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ووفق صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية، فإن عدد القتلى المدنيين الكمبوديين ارتفع إلى 18 شخصاً، وعدد الجرحى إلى 78، فيما نزح نحو 450 ألف شخص، بينهم 240 ألف امرأة و130 ألف طفل. أما من الجانب التايلاندي، فقد أفادت "نيشن تايلاند" بمقتل 21 جندياً، وفقاً لبيانات الجيش التايلاندي.

ورغم تسجيل هدوء نسبي في بعض المناطق الحدودية مساء الأربعاء، فإن القوات الجوية التايلاندية شنّت صباح الخميس غارات جديدة على مناطق داخل كمبوديا تضم تجمعات سكنية، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.

وتشهد تايلاند وكمبوديا نزاعاً حدودياً ممتداً على طول 817 كيلومتراً، وتكررت فيه المواجهات على مرّ السنوات. ففي مايو/ أيار الماضي، اندلع اشتباك محدود جرى احتواؤه، قبل أن تتجدد المواجهات في يوليو/ تموز، ما أوقع حينها 32 قتيلاً، إلى أن جرى التوصل إلى اتفاق سلام في كوالالمبور برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واتهمت وزارة الدفاع الكمبودية سلاح الجو التايلاندي بإلقاء قنبلتين على بلدية بويبت باستخدام طائرة إف-16، فيما ردّت القوات الجوية التايلاندية بأنها استهدفت مبنى لتخزين الصواريخ بناءً على معلومات استخباراتية. وأكد المتحدث باسمها، جاكريت ثامافيتشاي، عدم وقوع إصابات بين المدنيين. وتضم مدينة بويبت عدداً من الكازينوهات التي تجتذب الزوار التايلانديين، وقد أعلنت كمبوديا تعليق الحركة في جميع المعابر الحدودية السبت الماضي. وكانت وزارة الداخلية الكمبودية قد أشارت إلى تضرر أربعة كازينوهات جراء الغارات الجوية منذ استئناف المواجهات.

جهود دولية لخفض التصعيد

وفي ظل تزايد المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، تتكثف الجهود الدبلوماسية لاحتواء النزاع، خصوصاً بعد فشل تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن، الجمعة الماضية، عقد اتفاق هدنة بين زعيمي البلدين، وهو ما نفته بانكوك، واستمر القتال. وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن مبعوثاً خاصاً توجه إلى كمبوديا وتايلاند "للتنقل بين الجانبين وتعزيز السلام"، مؤكدة أن بكين تتابع النزاع "من كثب" وتعمل "بطريقتها الخاصة" على خفض التصعيد، كذلك سبق لها التدخل خلال جولة سابقة من الاشتباكات في يوليو/ تموز الماضي.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، إلا أن الاجتماع الخاص لوزراء خارجية الرابطة الذي كان مقرراً هذا الأسبوع في كوالالمبور أُرجئ إلى الاثنين المقبل. وأوضح إبراهيم أن رئيسي وزراء تايلاند وكمبوديا اعتبرا أن "من السابق لأوانه" عقد الاجتماع، لكنه أعرب عن تفاؤل حذر حيال فرص التوصل إلى تهدئة.

وفي السياق نفسه، ذكرت كيا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنها أجرت محادثات مع وزيري خارجية البلدين، وقالت في منشور عبر "إكس": "لا يمكننا السماح بتفاقم الصراع بين تايلاند وكمبوديا".

