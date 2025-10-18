استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مزارعي الزيتون في الضفة الغربية

- تصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، حيث منعتهم من الوصول إلى أراضيهم في كوبر وسالم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاههم، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية. - شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال، بما في ذلك بلدة بيتا وقرية الريحية، حيث أُغلقت المداخل وأُزيلت الأعلام والصور من بيت عزاء الشهيد الطفل محمد بهجت الحلاق. - تواصلت الاعتداءات على الصحافيين والمزارعين، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة خلال موسم الزيتون، مع استمرار عمليات القمع والاعتقالات.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم السبت، الاعتداءات على الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم. وبحسب مصادر محلية، فقد قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، الأهالي في بلدة كوبر شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي تجاههم أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، ومنعتهم من الوصول إليها، كما اعتدت على الصحافيين وألقت قنابل الصوت باتجاههم.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن "حارس أمن" مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي الفلسطينيين منع المزارعين صباح اليوم السبت، من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في منطقة الفنجل بقرية سالم شرق نابلس شمال الضفة الغربية. وكانت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، شهدت صباح أمس الجمعة، سلسلة اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تزامناً مع موسم قطف الزيتون، ما أسفر عن إصابات بين المزارعين وأضرار مادية.

كما تواصلت منذ ساعات فجر اليوم السبت اقتحامات قوات الاحتلال لبلدة بيتا جنوب نابلس، مع إغلاق مداخلها كافّة، وأكد الناشط أسامة مخامرة أنّ جيش الاحتلال اقتحم فجر اليوم، قرية الريحية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، وأجرى تحقيقات مع المواطنين وفحص تسجيلات الكاميرات، كما أزال الأعلام والصور من بيت عزاء الشهيد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاماً) الذي استشهد قبل يومين برصاص قوات الاحتلال، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عمليات اعتقال ومداهمات طاولت منازل في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.